Брэд Питт был замечен у дома Анджелины Джоли впервые с момента их расставания

Вадим Карасев

Роман Брэда Питта и Анджелины Джоли стал одним из самых ярких и обсуждаемых событий в шоу-бизнесе. Таким же стал и их развод, растянувшийся на годы. Поклонники продолжают внимательно следить за тем, как развиваются отношения экс-супругов.





Анджелина Джоли и Брэд Питт

И теперь у них есть новый повод для обсуждения. По информации таблоида Daily Mail, 56-летнего актера заметили выезжающим на мотоцикле из поместья Джоли в Лос-Фелисе, районе Лос-Анджелеса. Как сообщают репортеры, Питт провел в доме бывшей жены около двух часов, и случилось это впервые с момента их официального расставания.

По слухам, пара могла обсуждать вечеринку в честь 12-летия близнецов Вивьен и Нокса: день рождения они отметят 12 июля. После затяжной самоизоляции родители наверняка захотят устроить для детей грандиозный праздник. 27 мая, когда 14-летие праздновала Шайло, пришлось ограничиться Zoom-вечеринкой.

Напомним, что недавно инсайдеры сообщили, что отношения двух звезд стали намного лучше после того, как они смогли договориться об опеке над детьми, 18-летним Мэддоксом, 16-летним Паксом, 15-летней Захарой, 14-летней Шайло и 11-летними близнецами Вивьен и Ноксом.





Анджелина Джоли с детьми Ноксом, Захарой, Вивьен и Шайло

Разногласия экс-супругов были вызваны желанием 45-летней Джоли жить с детьми за границей, в том время как Брэд выступал категорически против вывоза детей в другие страны. Были у пары и финансовые споры. Так, Анджелина требовала большую сумму, чем та, о которой хотел договориться Питт.

Я хотела бы жить за границей и сделаю это, как только моим детям исполнится 18 лет. Прямо сейчас я должна оставаться там, где проживает их отец,

— еще в ноябре прошлого года призналась Джоли.

Питту же в прошлом году удалось добиться разрешения проводить с детьми больше времени. По данным источников, теперь они видятся каждые несколько дней, что совсем нетрудно: Джоли и Питт живут в пяти минутах друг от друга.





Недавно папарацци также удалось сделать фото с дронов, на которых видно, что во дворах домов знаменитостей появились батуты, баскетбольные кольца и надувные игрушки для бассейна. Чтобы детям было веселее проводить свободное время, Питт также установил в своем поместье качели.

К слову, в начале апреля Брэд и Анджелина пришли к соглашению, что дети будут посещать традиционные школы в Лос-Анджелесе, что положит конец методу домашнего обучения, которого они придерживались до сих пор.

Дети Брэда для него важнее всего. Он говорит своим друзьям, что так много узнает о жизни благодаря им,

— делились с прессой инсайдеры.





Впрочем, известно, что не со всеми детьми у актера складываются доверительные отношения. Так, не раз сообщалось, что Питт не находит общий язык со своими старшими сыновьями — Мэддоксом и Паксом, хотя и пытается наладить контакт. Напомним, что мальчики являются приемными детьми Анджелины, которых Питт усыновил, когда женился на актрисе.