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Бывший муж Меган Фокс Брайан Остин Грин проводит время с австралийской моделью Тиной Луис

Бывший муж Меган Фокс Брайан Остин Грин проводит время с австралийской моделью Тиной Луис

После расставания с 34-летней супругой Меган Фокс 46-летний Брайан Остин Грин уже давал повод заподозрить себя в новых отношениях — актеру приписывали роман с 25-летней американской моделью Кортни Стодден. Их несколько раз видели вместе в Лос-Анджелесе, однако официально как пара они на публике пока не появлялись. На днях же Грина заметили с другой девушкой — 38-летней австралийской моделью Тиной Луис.


Брайан и Тина встретились около веганского ресторана Sugar Taco, где они беседовали за обедом в течение некоторого времени. Заведение, совладелицей которого является модель, пара покинула вместе, уехав на машине актера.


Тина — довольна популярная модель, которая уже долгое время живет в Лос-Анджелесе. Она снималась для обложек таких журналов, как FHM, Maxim и Zoo Weekly, а в 25 лет стала обладательницей титула "Самая горячая модель бикини Австралии".

Я немного застенчива, хотя всю свою жизнь провела перед камерой. Я люблю приключения, и мне нравится быть окруженной людьми, которые заставляют меня смеяться,

— говорила она о себе в одном из интервью.


Впрочем, говорить о романе Брайана и Тины пока, похоже, все же рано. В тот же день Кортни Стодден опубликовала в своем инстаграме совместное с актером видео, снятое явно в неформальной обстановке: в ролике модель позирует в бикини, а Брайан — без рубашки. Правда, инсайдеры утверждают, что они всего лишь друзья и обсуждают свое дальнейшее музыкальное сотрудничество.

Сам же Грин, по словам инсайдеров, еще недавно чувствовал себя буквально раздавленным из-за расставания с женой, которая, к слову, счастлива в новых отношениях с рэпером Machine Gun Kelly, и надеялся на воссоединение с ней.

# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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