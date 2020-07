Вадим Карасев

Бывший выдвиженец в президенты США госпитализирован с COVID-19

Республиканец и магнат Херман Кейн, участвовавший в двух президентских кампаниях в США, госпитализирован после заражения новым коронавирусом. Кейн принимает участие в нынешней гонке как сторонник президента Трампа.

74-летнего Хермана Кейна госпитализировали после того, как подтвердился положительный тест на новый коронавирус и его состояние ухудшилось. О тесте политик сообщил на днях в своем аккаунте в Twitter. Затем в аккаунте республиканца появилась запись о том, что симптомы потребовали госпитализации.В твиттере политика в шутку говорится, что он готов «надрать зад» вирусному заболеванию.

Dan here: Herman has just begun the process of kicking COVID-19's ass. #Coronavirus #HermanCain https://t.co/e928V1LUEM