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Бывший выдвиженец в президенты США госпитализирован с COVID-19

Бывший выдвиженец в президенты США госпитализирован с COVID-19

Бывший выдвиженец в президенты США госпитализирован с COVID-19
Республиканец и магнат Херман Кейн, участвовавший в двух президентских кампаниях в США, госпитализирован после заражения новым коронавирусом. Кейн принимает участие в нынешней гонке как сторонник президента Трампа.

74-летнего Хермана Кейна госпитализировали после того, как подтвердился положительный тест на новый коронавирус и его состояние ухудшилось. О тесте политик сообщил на днях в своем аккаунте в Twitter. Затем в аккаунте республиканца появилась запись о том, что симптомы потребовали госпитализации.В твиттере политика в шутку говорится, что он готов «надрать зад» вирусному заболеванию.

Херман Кейн известен, в частности тем, что дважды участвовал в президентских ралли в США. Впервые Кейн претендовал на выдвижение от республиканцев в 2000 году. В 2011 году он рассчитывал стать основным выдвиженцем от Республиканской партии и участвовал во внутрипартийном отборе. Однако после обвинений в супружеской измене сошел с дистанции.

Республиканца доставили в госпиталь в Атланте. Ему не потребовалась вентиляция легких, он чувствует себя удовлетворительно, сообщает CNBC со ссылкой на представителей политика.

Кейн поддерживает действующего президента. Он, в том числе, участвовал в недавней встрече Трампа с американцами в штате Оклахома.

# Общество / Главные новости
По материалам: u-f.ru

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