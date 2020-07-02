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Часть черногорских полицейских отказалась применять силу против сограждан

Часть черногорских полицейских отказалась применять силу против сограждан

Часть сотрудников полиции черногорского города Будва срочно ушла на больничный или в отпуск, чтобы не участвовать в столкновениях со своими согражданами, сообщает сербский портал Informer. Ресурс напоминает, что обстановка в этом курортном городе продолжает оставаться напряженной: насильственная и нелегитимная смена городской администрации привела здесь к политическому кризису.

По неподтвержденной информации, власти в Подгорице отдали распоряжение о переброске в Будву полицейских сил с севера страны.

Не обошлось и без конфликта в самом руководстве местной полиции. Как утверждает Informer, между главой городской полиции и непосредственным командиром полицейских сил Будвы произошла словесная перепалка по вопросу превышения сотрудниками должностных полномочий и чрезмерного применения силы.

Видеоролики в социальных сетях доказывают жестокость действий правоохранителей в ходе операций по наведению порядка. Граждан избивали на улице, слезоточивый газ был распылен в спортзале, где занимались дети. Самую бурную реакцию общественности вызвали кадры, на которых полицейский душит коленом на земле Младена Микиеля — финансового советника мэра Будвы.

Особенностью полицейских акций в этом городе стало привлечение сотрудников в полном боевом оснащении, но без опознавательных знаков (фамилия и имя служащего, номер подразделения), что запрещено законом. Совет гражданского контроля за действиями полиции потребовал, чтобы все правоохранители обязательно носили видимый полицейский значок и нашивки с именем и фамилией.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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