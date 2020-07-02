Черногория легализовала однополые браки

Анастасия Иванова

Парламент Черногории принял закон об однополых браках, тем самым уравняв в правах представителей сексуальных меньшинств с гетеросексуальными парами во всем, кроме возможности усыновления детей, пишет «Политика».

Закон был принят благодаря депутатам оппозиционной Социально-демократической партии, в то время как за него не стали голосовать партии национальных меньшинств, которые являются частью правящей коалиции.

Закон дает гомосексуальным парам возможность заключать брак, наследовать друг другу, иметь совместное имущество и посещать друг друга в больницах. Несмотря на то, что в нем не прописано, что представители сексуальных меньшинств могут усыновлять детей, закон позволяет им совместно заботиться о детях одного из вступающих в брак. Документ обязывает партнера содержать детей супруга и заботиться о них даже после смерти родителя (при отсутствии других близких родственников), а также дает партнеру право принимать решение за ребенка супруга в чрезвычайных ситуациях.

В прошлом году закон не был одобрен парламентом по причине того, что партии национальных меньшинств не поддержали его, несмотря на предложение правительства.