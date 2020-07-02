ЦИК обработал свыше 99% протоколов на голосовании по поправкам к Конституции

Вадим Карасев

Центризбирком обработал 99,65% протоколов на голосовании по поправкам к Конституции и огласила результаты.

Согласно данным ЦИК, в поддержку изменений в Основной закон выступили 77,96% избирателей. Против высказались 21,23% участников голосования. Явка превысила 64%.

Наибольшую поддержку поправки в Конституцию получили в Чечне и Туве, где их поддержали более 93% участников голосования. Более 70% голосов поддержки изменения получили в Южном, Северо-Кавказском федеральных округах.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ завершилось на всей территории России в 21:00 мск в среду. Основной день голосования - 1 июля, однако россияне могли проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Это было сделано для противодействия распространению коронавирусной инфекции. Подсчет голосов осуществляется по всем семи дням голосования. Согласно закону, чтобы поправки вступили в силу, их должны поддержать более половины от принявших участие в общероссийском голосовании, при этом порог явки не установлен.