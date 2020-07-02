ЦИК подсчитал 99,9 процента голосов по поправкам к Конституции

Влада Некрасова

Голосование по поправкам к Конституции показало высочайший уровень поддержки — за изменения Основного закона проголосовали 77,93 процента россиян, свидетельствуют данные Центризбиркома после обработки 99,9 процента протоколов.

По некоторым регионам эти цифры еще выше: в Чечне за поправки проголосовали 97,49 процента, в Туве — 96,79, в Дагестане — 90,27 процента.

Против поправок высказались 21,26 процента участников голосования. Рекордсменом стал Ненецкий автономный округ — там против высказались 53,37 процента избирателей, а за — 45,72 (по результатам обработки 87,27 процента протоколов).

Нареканий у наблюдателей нет

Все наблюдатели и эксперты признают: нарушений, способных поставить результаты волеизъявления под сомнение, на голосовании не было.

Москве Игорь Борисов. По его словам, наблюдатели признают, что голосование было организовано четко, несмотря на множество новшеств — и растянутое время голосования, и возможность проголосовать дистанционно и по месту жительства.

На голосовании была обеспечена максимальная прозрачность и доступность, это гарантирует его легитимность, считает глава ЦИК Элла Памфилова.

"Я могу совершенно уверенно сказать, что наша система избирательная оказалась очень гибкой, которая смогла за это короткое время адаптироваться к той ситуации, которая сложилась, связанной с пандемией. Максимальная прозрачность, максимальная доступность к разным видам голосования, формам голосования, способам голосования, удобное время можно было выбрать на протяжении этих дней", — сказала она, отметив, что избиратели это оценили.

"Безопасность, доступность, прозрачность вот это и гарантирует, и совместная работа, которая гарантирует достоверность результатов и, как следствие, легитимность", — добавила Памфилова.