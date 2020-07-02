Cirque du Soleil оказался на грани банкротства и уволил тысячи сотрудников

Вадим Карасев

Фото: Globallookpress.com

Канадский Cirque du Soleil оказался на грани банкротства из-за пандемии коронавируса и уволил почти 3,5 тысячи сотрудников. Об этом сообщается на сайте организации.

«Последние 36 лет Cirque du Soleil был крайне успешной и прибыльной организацией. Однако с нулевым доходом с момента вынужденного закрытия всех наших шоу из-за COVID-19 руководству пришлось принять решительные действия ради защиты будущего компании», — говорится в обращении директора Cirque du Soleil Дэниела Ламарра.

Организация планирует перезапустить свою деятельность. Владельцы вложат в реструктуризацию 300 миллионов долларов, из них 15 миллионов выделят на поддержку работников компании. Всего было уволено 3480 сотрудников — около 90 процентов персонала Cirque du Soleil. Большинство сотрудников планируется нанять обратно после реструктуризации.