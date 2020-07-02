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Comedy Central выпустят два новых сезона Бивиса и Баттхеда

Comedy Central выпустят два новых сезона Бивиса и Баттхеда
Канал Comedy Central запустит ребут известного мультсериала Бивис и Баттхед. На данный момент с его автором Майком Джаджем заключен договор на два сезона.

В новых эпизодах ставшие культовыми персонажи будут обсуждать и, вероятно, критиковать поколение Z и их интересы. Сообщается, что Джадж будет писать сценарий, продюсировать серии, а также озвучивать обоих героев.
Сам Джадж отметил в заявлении, что сейчас, по его мнению, самое подходящее время для возвращения героев и «немного поглупеть» вместе с ними. Создатели также сообщают, что темы для новых серий будут выбираться с тем, чтобы заинтересовать и родителей из поколения Х, выросших на сериале, и их детей, представителей поколения Z. Таким образом они надеются не только обрадовать старых фанатов Бивиса и Баттхеда, но и привлечь новых.

После успеха Южного парка Comedy Central решили выпускать больше мультсериалов, рассчитанных на взрослую аудиторию. Помимо Бивиса и Баттхеда канал планирует выпустить спин-офф не менее популярной Дарьи. Сериал под названием Джоди расскажет о жизни одной из выпускниц Lawndale High Джоди Лэндон после окончания колледжа.
# Шоу-бизнес / Бизнес / В мире
По материалам: gogetnews.info

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