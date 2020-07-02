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Цукерберг согласился на переговоры с активистами после рекламного бойкота

Цукерберг согласился на переговоры с активистами после рекламного бойкотаФото: Andreas Gebert / Reuters

Миллиардер и основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг согласился встретиться с гражданскими правозащитниками после того, как ряд крупных брендов отказались размещать рекламу на платформе. Об этом пишет Bloomberg.

Как сообщает агентство со ссылкой на представителя компании, на прошлой неделе Facebook обратился в организации активистов, чтобы договориться о встрече с главным операционным директором Шерил Сэндберг и главным директором по продукту Крисом Коксом. Представитель правозащитных организаций заявил, что хочет, чтобы Цукерберг присутствовал на собрании.

«Мы подтвердили, что Марк может присоединиться», — сказал представитель Facebook. «Мы ждем ответа и с нетерпением ждем возможности продолжить диалог»,— добавил он.

Ранее, 26 июня, Цукерберг потерял 7,2 миллиарда долларов после того, как ряд крупных компаний, в том числе Unilever, Verizon и Coca-Cola заявили о решении не тратить деньги на рекламу во всех продуктах Facebook, в том числе Instagram. Они заявили, что социальной сети не удалось на фоне протестов в США «в достаточной степени контролировать проявления ненависти и дезинформацию на платформе».

С мая 2020 года США накрыла волна протестов после смерти афроамериканца Джорджа Флойда из-за жестокого обращения во время задержания полицией. Волнения и массовые беспорядки охватили десятки американских городов. В некоторых штатах они переросли в бунты с погромами, грабежами, стрельбой и поджогами.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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