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Цукерберг встретится с правозащитниками из-за блокады рекламы на Facebook

Цукерберг встретится с правозащитниками из-за блокады рекламы на Facebook

Правозащитники, которые ранее призвали бизнес прекратить размещать рекламу в Facebook, чтобы выразить протест из-за «публикаций с ненавистью, насилием и расизмом», встретятся с основателем компании Марком Цукербергом, сообщает Bloomberg.

Миллиардер намерен присутствовать на встрече, чтобы прояснить ситуацию и попытаться её урегулировать.

«Подтвердили, что Марк может присоединиться. Мы ждем ответа и с нетерпением ждем возможности продолжить диалог», — сказал представитель Facebook.

Ранее ИА Newstes сообщало, что сразу несколько крупных компаний присоединились к бойкоту Facebook, приостанавливая рекламу в ее соцсетях. В их числе, как сообщает РИА «Новости», Adidas, Reebok, автогигант Ford и ряд других фирм.

Из-за отказа от рекламы Цукерберг потерял $ 7,2 млрд.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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