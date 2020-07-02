Цукерберг встретится с правозащитниками из-за блокады рекламы на Facebook

Анастасия Иванова

Правозащитники, которые ранее призвали бизнес прекратить размещать рекламу в Facebook, чтобы выразить протест из-за «публикаций с ненавистью, насилием и расизмом», встретятся с основателем компании Марком Цукербергом, сообщает Bloomberg.

Миллиардер намерен присутствовать на встрече, чтобы прояснить ситуацию и попытаться её урегулировать.

«Подтвердили, что Марк может присоединиться. Мы ждем ответа и с нетерпением ждем возможности продолжить диалог», — сказал представитель Facebook.

Ранее ИА Newstes сообщало, что сразу несколько крупных компаний присоединились к бойкоту Facebook, приостанавливая рекламу в ее соцсетях. В их числе, как сообщает РИА «Новости», Adidas, Reebok, автогигант Ford и ряд других фирм.

Из-за отказа от рекламы Цукерберг потерял $ 7,2 млрд.