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Девушка показала опухшее от солнца лицо и сравнила себя с Квазимодо

Девушка показала опухшее от солнца лицо и сравнила себя с КвазимодоФото: Payton Williams / Facebook

Официантка Пейтон Уильямс из Понка-Сити, штат Оклахома (США) рассказала, как после двухчасового пребывания под солнцем у нее на месяц опухли лицо и глаза. Об этом пишет издание The Mirror.

В апреле 25-летняя девушка гуляла на свежем воздухе с лучшей подругой и крестницей. Погода была нежаркой и пасмурной, поэтому Пейтон не воспользовалась в этот день солнцезащитным кремом. Однако после прогулки она почувствовала сильную боль и слабость, а на следующий день ее лицо и глаза распухли, а на лбу появилась язва почти в пять сантиметров. Ей пришлось обратиться к врачу, который диагностировал у нее тяжелый солнечный ожог и прописал антибиотики.

Чтобы перебороть свой страх из-за происходящего с ее лицом, Пейтон стала делать фотографии и публиковать их в социальных сетях с забавными подписями. Так, она сравнила себя с персонажем Квазимодо из Нотр-Дама и «зефирным» человечком — символом компании Michelin. По словам девушки, такое ироничное отношение к ситуации помогало ей справиться с происходящим и избавиться от волнения.

Сейчас Пейтон жалеет, что не использовала в тот день солнцезащитный крем. Поэтому она призвала всех, кто проводит время под летним солнцем, беречь и заботиться о своей коже. «Если вы начинаете чувствовать какие-то симптомы, не ждите, а идите к врачу», — посоветовала девушка.

Ранее стало известно, что неумелый врач изуродовала лицо клиентки во время косметологической процедуры и занесла опасную инфекцию, из-за которой губы девушки опухли и покрылись гематомами. Пострадавшая обратилась к адвокату, чтобы написать жалобу на косметологическую клинику.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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