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Девушка случайно отдала все сбережения мошенникам и извлекла урок

Девушка случайно отдала все сбережения мошенникам и извлекла урокФото: Depositphotos

22-летняя девушка рассказала, как случайно отдала все свои сбережения мошенникам. Историей о том, как она стала жертвой аферистов и какой урок из этого извлекла, она поделилась на Reddit.

Автор поста под ником Lacottrell написала, что мошенники позвонили и сказали, что ее номер социального страхования был скомпрометирован. Аферисты посоветовали девушке действовать быстро, следовать всем инструкциям и заверили, что в противном случае она лишится всех денег.

«Я безработная, мне 22 года, я недавно переехала на другой конец страны и никого не знаю здесь. Я живу одна. Они поймали меня в неудачное время», — призналась автор поста и подчеркнула, что добровольно сделала все, что сказали мошенники.

Девушка уточнила, что у нее было около двух тысяч долларов. Аферисты смогли убедить ее, что деньги нужно потратить на подарочные карты, чтобы их не смогли украсть «плохие парни». После этого она продиктовала в телефонном разговоре номера приобретенных подарочных карт. «Я не могу назвать ни одной причины того, почему я это сделала, кроме страха», — призналась автор поста.

Спустя несколько часов она связалась с компанией, у которой купила подарочные карты, но все средства на них уже были потрачены. При этом отследить, где были совершены покупки, оказалось невозможным. В полиции девушку поблагодарили за звонок и сказали, что уже фиксировали подобные случаи мошенничества.

В итоге Lacottrell взяла деньги в долг у своего бойфренда и решила никому не рассказывать об этой истории, чтобы избежать стыда. «Пожалуйста, будьте умнее меня, если что-то похожее случится с вами. Никогда не проводите никаких операция по телефону», — призвала читателей девушка. Она добавила, что случившееся стало для нее хорошим уроком и что ей стоит найти работу.

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По материалам: lenta.ru

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