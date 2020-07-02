Директор «Уральских пельменей» ответил на обвинения бывшей звезды коллектива

Вадим Карасев

Евгений ОрловФото: страница Евгения Орлова в Facebook

Директор юмористического коллектива «Уральские пельмени» Евгений Орлов заявил, что обвинения бывшего руководителя шоу Сергея Нетиевского несостоятельны. В интервью Starhit он ответил, что бывшая звезда коллектива пытается приписать ему собственные ошибки и действия.

«Все, что он пытается мне приписать, сам же и творил», — отметил Орлов. По словам главы шоу, с подачи Нетиевского участники коллектива подписывали различные документы, доверяя ему и не вчитываясь в содержание. «Оказалось, что все права принадлежат компаниям, где у Сергея есть доля, а у команды не было никакого совладения», — пояснил директор проекта.

Орлов подчеркнул, что Нетиевский не сам ушел из «Уральских пельменей» — его выгнали другие юмористы общим решением. «Он был именно изгнан. Нетиевский пытался решать этот вопрос в суде, но на его сторону не встали», — добавил глава коллектива.

Он также заверил, что именно Нетиевский не хочет мирового соглашения между ними. «Сергей никак не отреагировал на предложение о компромиссе», — пояснил директор «Уральских пельменей».

Ранее Нетиевский рассказал, что с новым руководителем проект перешел к рейдерской тактике решения споров. По его словам, иски в судах стали черным пиаром для коллектива, что ударило по имиджу шоу. Орлова он называл «продавцом оружия», который «очень хорош в разрушении, черном пиаре, захвате активов и манипуляциях коллективом».

Нетиевский был директором шоу «Уральские пельмени» с 2009 по 2015 год. С 1998-го он возглавлял и одноименную команду КВН, которая стала основой для телепроекта. «Уральские пельмени» — юмористический коллектив из Екатеринбурга, выпускающий шоу для канала СТС.