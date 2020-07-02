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Доллар подешевел до 71 рубля

Доллар подешевел до 71 рубля

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,4%, до отметки в 71 рубль. При этом курс евро опустился на 0,5%, до 79,63 рубля.

По данным торговой площадки на 10.05 мск, курс доллара продолжил опускаться и находился на отметке 70,67 рубля (-0,85%), а евро замедлил снижение и торговался по 70,65 рубля (-0,4%).

Как напоминает главный аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов, пара доллар-рубль на западных площадках вчера укрепилась и уверенно ушла ниже отметки 71.

«Теперь верхняя граница коридора, где пара провела весь июнь, — 69−70 руб за доллар, будет сопротивлением для укрепления российской валюты», — прогнозирует аналитик.

В «Алор Брокер» также отметили, что голосование по поправкам в Конституцию никаких сюрпризов не преподнесло — итоги оказались ожидаемыми и на поведение рынка не отразятся.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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