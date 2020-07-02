Джулия Робертс, Киану Ривз, Селена Гомес и другие самые скромные и простые звезды

Вадим Карасев

Зачастую люди, которые становятся богатыми и знаменитыми, во многом меняются. Из-за большого общественного внимания, огромного состояния и любви армии поклонников они становятся высокомерными и заносчивыми. Однако среди звезд есть и те, кто остался самим собой и не позволил деньгам и славе себя испортить. Рассказываем о знаменитостях, которые сумели завоевать любовь и уважение миллионов людей по всему миру и остались простыми и скромными людьми.

Киану Ривз

Если говорить о самых простых и человечных знаменитостях, то первым на ум, пожалуй, всем придет 55-летний Киану Ривз. Его часто можно встретить в метро, он не ездит на роскошных автомобилях, не живет в дорогом особняке и ведет образ жизни обычного человека, для которого деньги — далеко не самое важное в жизни.

Деньги для меня ничего не значат. Я много заработал, но я хочу наслаждаться жизнью и не испытывать стресс, создавая свой банковский счет. Я живу очень просто. Мы все знаем, что хорошее здоровье гораздо важнее,

— говорил актер, который отдал 85% от своего гонорара за фильм "Матрица" команде дизайнеров по костюмам и специалистам по спецэффектам.

Ривз пожертвовал миллионы долларов на благотворительность, да и просто не раз помогал случайным прохожим и бездомным.





Холли Берри

53-летняя Холли Берри не перестает благодарить судьбу за все, что у нее есть, и отмечает, что боится однажды это потерять. Наверно, поэтому она и не кичится богатством и не считает себя выше других людей. Как и обычная домохозяйка, она сама ходит в магазин за продуктами и часто пользуется общественным транспортом, причем эту привычку считает абсолютно нормальной.





Мэттью Макконахи

Сложно поверить, но оскароносный актер Мэттью Макконахи долгое время жил в трейлере — причем даже после того, как заработал свои первые миллионы долларов, снявшись в романтических комедиях. По словам 50-летнего актера, трейлер был символом минимализма в его жизни, что является лучшим "антистрессовым оружием", так как большой дом требует много внимания и энергии.





Сара Джессика Паркер

55-летняя Сара Джессика Паркер известна как одна из самых скромных актрис Голливуда. С ее состоянием в 100 миллионов долларов она могла бы вести роскошный образ жизни, однако предпочитает этого не делать. Скромный образ жизни актриса объясняет довольно трудным детством — у родителей, помимо нее, было еще трое детей, и семье помогали социальные службы, обеспечивавшие их едой и одеждой.

Сейчас вместе со своим мужем Мэттью Бродериком Сара Джессика очень бережно относится к деньгам, так как знает им цену. Например, своим детям супруги практически не покупают новую одежду — их сын и дочери донашивают ее за своими двоюродными братьями и сестрами.

По-моему, я никогда не покупала одежду своему сыну. Может быть, только зимнее пальто и обувь,

— признавалась она.





Джулия Робертс

У меня никогда не было столько платьев, чтобы считать себя настоящей леди,

— признавалась 52-летняя Робертс.

Одна из самых успешных и популярных актрис Голливуда любит скромные наряды, выращивает органические овощи в своем саду и сама вяжет одежду для своих детей. В одном интервью она даже призналась, что ее любимым средством для ухода за волосами был простой шампунь из отеля.

Слава Джулии, похоже, тоже претит, поэтому роскошному жизни в большом городе вроде Нью-Йорка или Лос-Анджелеса она предпочитает скромную жизнь в маленьком городе Таос.





Джонни Депп

Несмотря на то что в последние годы репутация 57-летнего Джонни Деппа запятнана скандальным бракоразводным процессом с бывшей супругой Эмбер Херд, в Голливуде актера знают как очень доброго и просто отличного парня. Деньги его, похоже, не испортили: он не только является прекрасным отцом для своих детей, 21-летней Лили-Роуз и 18-летнего Джека, но и очень добр к своим поклонникам. Как известно, актер путешествует по миру со своим костюмом Джека Воробья из фильма "Пираты Карибского моря" и наносит неожиданные визиты в детские больницы, чтобы удивить маленьких пациентов.





Роберт Паттинсон

Звезду фильма "Сумерки", судя по всему, звездная болезнь миновала. На протяжении всей своей карьеры 34-летний Роберт Паттинсон оставался очень простым человеком и никогда не отказывал поклонникам в автографах и общении, причем в любое время дня и ночи. Тепло о нем отзываются и его голливудские коллеги.

Он был невероятно любезен, умен и на самом деле застенчив. Он очень благодарный человек,

— говорила о нем Риз Уизерспун после съемок в фильме "Воды слонам!".

Селена Гомес

В отличие от многих своих коллег-ровесников, которые вовсю наслаждаются жизнью и тратят деньги на дорогие вещи, дома и автомобили, 27-летняя Селена Гомес заботится и о других. Так, став послом ЮНИСЕФ, она регулярно жертвует деньги в благотворительные организации в поддержку детей из стран третьего мира. Кроме того, звезда всегда находит время для своих поклонников и никогда не отказывает им в совместных снимках или автографах.





Дженнифер Гарнер

Дорогим нарядам 48-летняя Дженнифер Гарнер предпочитает простую и комфортную одежду из масс-маркета, ее часто можно встретить в супермаркете вместе с детьми, она ведет образ жизни простой домохозяйки и всегда делает выбор в пользу семьи. Кроме того, она занимается благотворительностью и помогает нуждающимся детям.





Леонардо ДиКаприо

Состояние этого 45-летнего оскароносного актера оценивается в более чем 200 миллионов долларов, но он не разбрасывается деньгами на ветер. Да, он легко может себе позволить отдых на роскошной яхте или купить остров за 2,5 миллиона долларов, однако единственная машина, которой он владеет, — это авто среднего класса Toyota Prius. Большую часть своих доходов Лео тратит на защиту окружающей среды.

Известность ДиКаприо, похоже, тоже не слишком нравится — он предпочитает оставаться неузнанным. Однако добрые поступки ему не чужды: так, в начале этого года он спас тонувшего в Карибском море человека.





Уилл Смит

51-летний Уилл Смит добился успеха не только как актер, но и как музыкальный исполнитель. Однако, несмотря на имидж суперзвезды и мировое признание, сам он не считает себя слишком талантливым.

Я никогда не считал себя особенно талантливым. Я считал себя... немного выше среднего,

— говорил он.Кроме того, он из тех звезд, которые никогда не попадают в скандальные заголовки газет. Актер жертвует миллионы долларов на благотворительность в организации, исследующие болезнь Паркинсона и борющиеся за права темнокожих.

Уилл Смит всегда вежливо и просто ведет себя в интервью и прекрасно относится к своим поклонникам.





Леди Гага

Образ 34-летней певицы Леди Гаги стал синонимом слова "экстравагантный", но только на сцене. В реальной жизни она предпочитает простые наряды, которые иногда покупает на распродажах.

Почему люди смотрят на меня как на сумасшедшую, когда я использую купоны в продуктовом магазине или торгуюсь на рынке?

— написала она как-то в своем твиттере.

Певица любит сама готовить пиццу, пасту, равиоли и другие свои любимые блюда.





Джоан Роулинг

В 2012 году состояние знаменитой британской писательницы превысило один миллиард долларов, но потом большая его часть была передана в ее благотворительные фонды.

Многие аспекты моей жизни совершенно обычны, можно даже назвать их скучными, но именно это мне и нравится,

— говорила она.

В личной жизни 54-летняя Роулинг использует фамилию мужа, носит простую одежду и пытается отделить свою известность от повседневной рутины.





Том Хэнкс

Несмотря на то что 63-летний Том Хэнкс является одной из самых известных и успешных звезд в Голливуде, он всегда находит время на то, чтобы поблагодарить своих поклонников за их поддержку, и часто отвечает им на их письма. Один из поклонников назвал Хэнкса "одним из самых хороших парней на планете".

Коллеги по цеху считают Тома самым добрым, душевным и искренним актером. И он действительно всегда готов прийти на помощь людям. Так, во время съемок фильма "Ангелы и демоны" он заметил невесту с ее отцом, которые не могли пройти к часовне из-за массовки. В итоге актер настоял на том, чтобы рабочий процесс прервали, и лично проводил их к алтарю.





Рене Зеллвегер

Рене известна тем, что она очень простой человек. Она дочь иммигрантов, которые приехали в США буквально ни с чем. Она видела, как ее родители упорно трудятся и жертвуют собой, чтобы их дети могли иметь все, что им нужно. Именно это и научило ее быть экономной и не разбрасываться деньгами. У актрисы есть бюджет, за рамки которого она старается не выходить. Как и многие, 51-летняя Рене Зеллвегер использует купоны на скидки и всегда ищет лучшую цену, когда делает покупки. Ее состояние оценивается примерно в 45 миллионов долларов, и хотя она в принципе может не экономить, она предпочитает не тратить больше, чем нужно, и мудро распоряжается деньгами.





Пол Маккартни

Бывший участник легендарной группы The Beatles за свою карьеру в музыкальной индустрии заработал более миллиарда долларов, но живет он довольно скромной жизнью в ничем не примечательном доме в Лондоне и не тратит деньги впустую. Он приобрел репутацию довольно бережливого человека, а некоторые считают 78-летнего Маккартни даже немного жадным.



