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Екатерина Варнава, Любовь Толкалина, Ингеборга Дапкунайте и другие на премьере аудиоспектакля в Москве

Екатерина Варнава, Любовь Толкалина, Ингеборга Дапкунайте и другие на премьере аудиоспектакля в Москве

Звезды потихоньку начинают возвращаться к светской жизни после режима самоизоляции, введенного из-за пандемии коронавируса. Вчера многие представители кино, театра и шоу-бизнеса собрались на премьере аудиоспектакля "Пигмалион", поставленного Мобильным художественным театром.

Оценить новую версию постановки пришли не только Екатерина Варнава, Александр Семчев и другие артисты, озвучившие главные роли в "Пигмалионе", но и их звездные коллеги — Любовь Толкалина с дочерью Марией, Андрей Малахов, Надежда Сысоева, Ингеборга Дапкунайте, Анна Чурина, Ирина Шихман, Евгения Милова и многие другие.


Любовь Толкалина с дочерью Машей


Екатерина Варнава


Андрей Малахов


Михаил Зыгарь


Евгения Милова


Надежда Сысоева


Ирина Шихман

Сначала все гости премьеры собрались в столичном Noor Bar — прийти их просили в определенные часы, чтобы избежать большого скопления людей в заведении. Там звездам предложили скачать специальное приложение для прослушивания аудиоспектакля и выдали им наушники. После этого все собравшиеся отправились в увлекательное часовое путешествие по улицам города. Начальной точкой маршрута стал памятник Пушкину на Пушкинской площади, а конечной — фонтан у Большого театра.


Любовь Толкалина с дочерью Машей


Александр Молочников


Андрей Малахов


Екатерина Варнава

По сюжету аудиоспектакля, сценаристами которого выступили Михаил Зыгарь и Александр Незлобин, действие происходит в недалеком будущем. Москва готовится к 90-летию визита Бернарда Шоу. В этот момент банкир и отставной министр выпивают в баре и обсуждают, что устали гнаться за деньгами, и постоянно сидеть в офисе за компьютером. Неподалеку герои замечают известную инстаграм-блогершу. Однако попытка познакомиться оборачивается фиаско — они совершенно не понимают, что она говорит, потому что ее язык и взгляды отличаются от их собственных. Тогда они решают, что инстаграмщица — яркий пример человека, который живет здесь и сейчас и берет от жизни все, и решают последовать ее примеру.

После необычной экскурсии по Москве гости премьеры собрались на вечеринке в отеле Ararat Park Hyatt Moscow, где в приятной обстановке и за коктейлями смогли поделиться своими впечатлениями от нового "Пигмалиона".


Ингеборга Дапкунайте


Анна Чурина


Екатерина Варнава


Любовь Толкалина с дочерью Машей
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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