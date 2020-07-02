Епархия усмотрела нарушение канона в допуске до служения опального священника

Вадим Карасев

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Екатеринбургская епархия усмотрела нарушение канона в том, что захвативший храм схиигумен Сергий (Николай Романов) был рукоположен и служит священником, несмотря на судимость за убийство. Об этом говорится в ответе пресс-службы епархии на запрос Znak.com, направленный на имя митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла.

В епархии заявили, что в личном деле Сергия нет справки о судимости и упоминания статьи, по которой он был осужден, однако «убийство является абсолютным препятствием к рукоположению, исключений из данного правила каноны не предусматривают».

В епархии уточнили, что не планируют проводить проверку по подозрению в сокрытии канонических препятствий для хиротонии. Там также подтвердили слова схииугмена о том, он был рукополжен в сан пресвитера 25 декабря 2001 года лично архиепископом Екатеринбургским и Верхотурским Викентием (сейчас митрополит Узбекский и Ташкентский).

Сообщалось, что в 1985 году отец Сергий, который тогда еще не был священником и работал в милиции, оказался в колонии, где отсидел 13 лет за убийство, грабеж, кражу, хищение государственного имущества и гибель человека в ДТП.

Сам Романов объяснял, что получил сан после личного благословения покойного патриарха Алексия II, который при знакомстве якобы сказал ему: «Монах, священник, ты на месте», а в сан игумена его возвел владыка Викентий, который был архиепископом Екатеринбургским и Верхотурским с 1999 по 2011 год.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбургской епархии начали проверять найденные свидетельства насилия над детьми в Среднеуральском женском монастыре под Екатеринбургом. В епархии добавили, что получают «все новые свидетельства».

О захвате женского монастыря стало известно 16 июня. Отец Сергий начал вести службы вопреки запрету в служении за публичное отрицание коронавируса. 27 июня журналистка Ксения Собчак сообщила, что во время съемок в монастыре на ее команду было совершено нападение.