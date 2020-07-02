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Фотография «вкуса детства» из СССР рассорила пользователей сети

Фотография «вкуса детства» из СССР рассорила пользователей сетиФото: @HistoryFoto

Пользователи Twitter поспорили из-за фотографии в аккаунте «Исторические Фото». В подписи к посту снимок алкоголя и сигарет назвали «забытым вкусом детства». Это описание рассорило юзеров сети: одних удивила формулировка, другие же начали вспоминать вкус алкоголя и сигарет того времени.

На фотографии запечатлены различные советские сигареты и алкоголь (кагор, портвейн и водка). Снимок охарактеризовали как «забытый вкус детства», указав, что это было типично для СССР в 1970-е и 1980-е. Однако в комментариях многие посчитали такую формулировку некорректной, так как советские дети не могли употреблять крепкий алкоголь и курить.

«Извините, но я в детстве ничего такого даже не пробовал», — написал GirafeMarius. Многие с ним согласились и также писали, что если и узнали вкус алкоголя, то уже в подростковом возрасте. «Неплохое детство. Я в детстве лимонад "Буратино" пил или "Байкал"», — с юмором прокомментировал пост konctantin1985. Пользователь AteHidgi также подчеркнул, что в детстве у него были «только пепси, лимонад, мороженое». «А вот юность, согласен! Многие попробовали!», — заметил юзер.

Другие пользователи стали вспоминать вкус советского алкоголя и сигарет, многие из них отмечали, что и выпивка, и табак были не лучшего качества. «Говнище редкостное это было, конечно», — написал irootlocalhost. По воспоминаниям anton79chuladis, «сигареты в СССР, как и многое в этой дикой стране, были откровенно паршивые». Нашлись и некоторые пользователи, которые признались, что тоже в детстве пробовали сигареты втайне от родителей. «Нашел на чердаке Opal пачку. Курил... Мне было лет 11», — написал pashkaru.

Ранее пользователи сети удивила фотография в аккаунте «Жизнь в СССР!» В подписи к посту снимок назвали «завтраком советского инженера и его семьи» из 70-х, однако многие усомнились в ее реальности. По словам юзеров, питание советских граждан тогда было несколько иным.

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По материалам: lenta.ru

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