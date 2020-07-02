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«Гепарды родины» взяли ответственность за пожар на ядерном объекте в Иране

«Гепарды родины» взяли ответственность за пожар на ядерном объекте в Иране

Неизвестная группировка, называющая себя «Гепарды родины» (Cheetahs of the Homeland), взяла на себя ответственность за пожар на ядерном объекте в иранском Натанзе (провинция) Исфахан). Сегодня, 2 июля, на электронную почту Персидской службы Би-би-си пришло соответствующее письмо.

«Гепарды родины» утверждают, что выбрали завод по обогащению урана в Натанзе, потому что там есть наземные объекты, ущерб которым иранским властям скрыть сложнее, чем на подземных объектах.

Указывается, что группировка состоит из «бывших сотрудников иранских сил безопасности, решивших бороться против властей».

Сами западные СМИ признают, что достоверность письма и изложенных в нём утверждений вызывает большие сомнения, поскольку ранее об этой группировке никогда не упоминалось.

Как сообщало ИА Newstes, в результате инцидента, обстоятельства которого в настоящее время устанавливаются, 2 июля было повреждено здание, строящееся рядом с ядерным объектом в иранском Натанзе (провинция Исфахан), заявил ранее в четверг официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди.

По данным иранских властей, жертв и серьёзных разрушений нет, производственный объект продолжает функционировать в штатном режиме.

Завод в Натанзе, расположенный примерно в 250 км к югу от Тегерана, входит в число объектов, которые в настоящее время контролируются экспертами Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) после заключения в июле 2015 года многостороннего соглашения о ядерной программе Ирана.

Инцидент произошёл через шесть дней после взрыва возле иранского военного комплекса «Парчин».

# Политика
По материалам: eadaily.com

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