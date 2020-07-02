Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Глава Нацбанка Украины подал в отставку из-за политического давления

Глава Нацбанка Украины подал в отставку из-за политического давления

Глава Нацбанка Украины подал в отставку из-за политического давленияФото: Игорь Маслов / РИА Новости

Глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий подал в отставку из-за «систематического политического давления». Об этом сообщается на сайте украинского Центробанка.

Смолий подал заявление об увольнении по собственному желанию президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он объяснил свое решение политическим давлением на Нацбанк, которое, по его словам, осуществлялось в течение длительного времени.

«Это делает невозможным эффективное выполнение мной, как главой, возложенных на меня обязанностей руководства деятельностью Национального банка и взаимодействия с другими государственными органами. Своей отставкой я хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка», — приводит НБУ его слова.

Ранее в июне Украина получила первый транш от Международного валютного фонда (МВФ) в 2,1 миллиарда долларов. Это первая часть общего транша в пять миллиардов.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Брэд Питт был замечен у дома Анджелины Джоли впервые с момента их расставания
Брэд Питт был замечен у дома Анджелины Джоли впервые с момента их
В Мексике постановили освободить обвиняемого в убийстве 43 студентов
В Мексике постановили освободить обвиняемого в убийстве 43 студентов
Аналитик объяснил, почему Германия решила "сделать ставку" на Россию
Аналитик объяснил, почему Германия решила "сделать ставку" на Россию
Режиссера «Приключений Незнайки» госпитализировали
Режиссера «Приключений Незнайки» госпитализировали
Кремль отреагировал на угрозу санкций из США из-за «сговора» с талибами
Кремль отреагировал на угрозу санкций из США из-за «сговора»
Глава Нацбанка Украины подал в отставку из-за политического давления
Глава Нацбанка Украины подал в отставку из-за политического давления
Лунный день сегодня 2 июля 2020 года
Лунный день сегодня 2 июля 2020 года
Цукерберг согласился на переговоры с активистами после рекламного бойкота
Цукерберг согласился на переговоры с активистами после рекламного
Часть черногорских полицейских отказалась применять силу против сограждан
Часть черногорских полицейских отказалась применять силу против
Наблюдатели оценили голосование по поправкам в Конституцию
Наблюдатели оценили голосование по поправкам в Конституцию
Союз композиторов России и "Мелодия" запишут камерную музыку XX-XXI веков
Союз композиторов России и "Мелодия" запишут камерную музыку XX-XXI
Посол Белоруссии в РФ высказался о цене на российский газ
Посол Белоруссии в РФ высказался о цене на российский газ

Топ на сегодня

В ЕАО более 65% избирателей проголосовали по поправкам в Конституцию
В ЕАО более 65% избирателей проголосовали по поправкам в Конституцию
Экс-директор "Уральских пельменей" рассказал о нападках нового главы шоу
Экс-директор "Уральских пельменей" рассказал о нападках нового главы
Адвокат рассказал о плохом самочувствии и проблемах с сердцем у Ефремова
Адвокат рассказал о плохом самочувствии и проблемах с сердцем у
В Индии запретили TikTok
В Индии запретили TikTok
Певица Sia стала бабушкой (через год после усыновления двух подростков)
Певица Sia стала бабушкой (через год после усыновления двух

Еще по теме

Глава НБУ Смолий написал заявление об увольнении
Украина получила деньги от МВФ
Глава Национального банка Украины не собирается уходить в отставку
Украина получит новый транш МВФ 15 декабря