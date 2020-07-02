Инсайдер об отношениях Хлое Кардашьян и Тристана Томпсона: "Они дали им еще один шанс"
36-летняя Хлое Кардашьян и 29-летний Тристан Томпсон, похоже, снова готовы начать все с чистого листа. По словам инсайдера, бывшие возлюбленные хотят дать своим отношениям еще один шанс.
Тристан упорно работает над тем, чтобы доказать самому себе, что он хороший отец для их дочери,
— отмечает инсайдер.
По словам источника, решение возобновить отношения, Хлое и Тристан приняли после ее дня рождения, который Кардашьян отметила в прошлые выходные. Баскетболист был в числе гостей, и с Хлое они вели себя так, словно снова были вместе. Тем не менее официально объявлять о своем воссоединении они пока не спешат.
А в преддверии дня рождения бывшей возлюбленной Томпсон написал ей трогательное поздравление и даже признался ей в любви.
Я достаточно мудр, чтобы понять: ты пришла в мою жизнь, чтобы я узнал, каким невероятным может быть человек. Благодаря тебе я учусь и взрослею, ценю это. Благодарю Бога за знакомство с этой прекрасной и любящей женщиной и мамой... Ты заслуживаешь всего наилучшего в этом мире! Тру и я тебя любим, — отметил он.
Самоизоляцию Кардашьян и Томпсон провели вместе со своей двухлетней дочерью и, как говорят инсайдеры, сильно сблизились за это время.
Они не проводили так много времени вместе с тех пор, как жили в Кливленде. У них была замечательная весна с Тру в Лос-Анджелесе,
— поделился источник.
Напомним, что Хлое и Тристан расстались в феврале прошлого года. Причиной их разрыва стала неверность баскетболиста — Хлое он изменил с подругой семьи Джордин Вудс. Но, несмотря на это, пара смогла сохранить хорошие отношения и продолжала вместе воспитывать свою дочь Тру, которую Хлое родила два года назад.