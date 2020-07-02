Инсайдер об отношениях Хлое Кардашьян и Тристана Томпсона: "Они дали им еще один шанс"

Вадим Карасев

36-летняя Хлое Кардашьян и 29-летний Тристан Томпсон, похоже, снова готовы начать все с чистого листа. По словам инсайдера, бывшие возлюбленные хотят дать своим отношениям еще один шанс.

Тристан упорно работает над тем, чтобы доказать самому себе, что он хороший отец для их дочери,

— отмечает инсайдер.

По словам источника, решение возобновить отношения, Хлое и Тристан приняли после ее дня рождения, который Кардашьян отметила в прошлые выходные. Баскетболист был в числе гостей, и с Хлое они вели себя так, словно снова были вместе. Тем не менее официально объявлять о своем воссоединении они пока не спешат.





А в преддверии дня рождения бывшей возлюбленной Томпсон написал ей трогательное поздравление и даже признался ей в любви.

Я достаточно мудр, чтобы понять: ты пришла в мою жизнь, чтобы я узнал, каким невероятным может быть человек. Благодаря тебе я учусь и взрослею, ценю это. Благодарю Бога за знакомство с этой прекрасной и любящей женщиной и мамой... Ты заслуживаешь всего наилучшего в этом мире! Тру и я тебя любим, — отметил он.

Самоизоляцию Кардашьян и Томпсон провели вместе со своей двухлетней дочерью и, как говорят инсайдеры, сильно сблизились за это время.

Они не проводили так много времени вместе с тех пор, как жили в Кливленде. У них была замечательная весна с Тру в Лос-Анджелесе,

— поделился источник.

Напомним, что Хлое и Тристан расстались в феврале прошлого года. Причиной их разрыва стала неверность баскетболиста — Хлое он изменил с подругой семьи Джордин Вудс. Но, несмотря на это, пара смогла сохранить хорошие отношения и продолжала вместе воспитывать свою дочь Тру, которую Хлое родила два года назад.





Тристан Томпсон и Хлое Кардашьян с дочерью Тру