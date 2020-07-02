Использование бюджетных средств при строительстве судов предлагают усовершенствовать

Анастасия Иванова

Правительству России могут дать право устанавливать порядок проведения экспертизы по обоснованию цен на строительство и проектирование судов. Соответствующий законопроект, разработанный Министерством промышленности и торговли, опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Сейчас в отношении проектирования, строительства, ремонта и утилизации морских судов, а также других плавучих сооружений, подлежащих регистрации, полномочия властей страны не определены. Из-за этого при определении цен некоторые госзаказчики предъявляют к исполнителям контрактов на сооружение судов требования, которые относятся к объектам капитального строительства. Также не предусмотрена необходимость предоставления «главными распорядителями средств федерального бюджета» копии положительного заключения о достоверности обоснования стоимости строительства судов.

«Указанные недостатки в законодательстве РФ затрудняют проведение проверки на предмет эффективности использования направляемых на капитальные вложения средств бюджетов и снижает достоверность определения цен проектирования, строительства, ремонта, утилизации судов», — подчёркивают разработчики.

В связи с этим предлагается внести изменения в Закон «О промышленной политике в РФ».

Проект, в частности, предусматривает, что порядок проведения экспертизы по обоснованию ориентировочной стоимости строительства «и цен проектирования, строительства, ремонта, утилизации судов», а также выдачи заключения по результатам такой проверки будет определять Правительство. Кабмин установит требования к организациям, проводящим эту экспертизу, а также порядок их отбора и ведение соответствующего реестра. Он определит, как будут разрабатываться и утверждаться нормативы трудоёмкости проектирования, строительства, ремонта и утилизации судов.

Согласно документу, Правительство установит полномочия Минпромторга в области определения указанных цен. В частности, речь идёт о методическом руководстве.

Кроме того, законопроект предусматривает положения, определяющие особенности формирования и реализации промышленной политики в области ценообразования и определения трудоемкости проектирования, строительства, ремонта, утилизации судов.

В Минпромторге считают, что введение обязательной экспертизы ориентировочной стоимости судов, строительство которых осуществляется в форме инвестиционных проектов и которые планируется финансировать за счёт бюджетных средств, «позволит обеспечить проведение проверки на предмет эффективности использования направляемых на капитальные вложения средств соответствующих бюджетов».

«Законопроект также направлен на поддержку российских товаропроизводителей, в том числе на решение вопросов диверсификации организаций оборонно-промышленного комплекса в части стимулирования выпуска высокотехнологичной гражданской продукции», — отмечают авторы.