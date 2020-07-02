Эксперт рассказал, как не стать жертвой "черного кредитора"

Лидия Мартынова

Оформление займа у нелегального кредитора часто выглядит безобидным и даже привлекательным для граждан, поскольку это простая процедура, не требующая подтверждения дохода, но в результате заемщик может потерять последние деньги и даже лишиться недвижимости, об этом РИА Новости рассказал президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), эксперт проекта финансовой грамотности Минфина РФ Эльман Мехтиев.

Так называемых "черных кредиторов", по словам эксперта, чаще всего можно встретить недалеко от офисов легальных компаний. "Это могут быть палатки, как в торговых рядах, так и недалеко от транспортных узлов – железнодорожных или автовокзалов. Встречались ситуации, когда в магазинах, осуществляющих прием вещей на "комиссию", предлагается получить деньги в виде займа, а в залог оставить свои документы", - рассказал он. Заём в такой "конторе" оформить очень просто, однако нелегальные кредиторы не соблюдают законодательство.

"Черные кредиторы" часто используют систему поручительства или залога, при которой даже не заключают договор, ограничиваясь получением в залог паспортов и иных документов заемщика и поручителя. "Часто в качестве залога оформляется договор купли-продажи недвижимости или транспортного средства заемщика с открытой датой. Встречались случаи, когда на физическое лицо оформляется кредитная карта, которая также остается "в залоге" и по которой "нелегалы" получают деньги от банков", - добавил Мехтиев.

По словам эксперта, в таких незаконных схемах принимают участие граждане, индивидуальные предприниматели и компании, которые не имеют права предоставлять кредиты и займы, причем их количество может быть даже сопоставимо с числом легальных кредиторов, а в ряде населенных пунктов у них даже были офисы, они расклеивали рекламу и раздавали листовки у жилых домов. Схем для афер много, так как отсутствие единого закона о защите прав потребителей финансовых услуг создают множество возможностей "отъёма денег у населения", добавил он.