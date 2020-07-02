Эксперт рассказал, как не стать жертвой "черного кредитора"
Так называемых "черных кредиторов", по словам эксперта, чаще всего можно встретить недалеко от офисов легальных компаний. "Это могут быть палатки, как в торговых рядах, так и недалеко от транспортных узлов – железнодорожных или автовокзалов. Встречались ситуации, когда в магазинах, осуществляющих прием вещей на "комиссию", предлагается получить деньги в виде займа, а в залог оставить свои документы", - рассказал он. Заём в такой "конторе" оформить очень просто, однако нелегальные кредиторы не соблюдают законодательство.
"Черные кредиторы" часто используют систему поручительства или залога, при которой даже не заключают договор, ограничиваясь получением в залог паспортов и иных документов заемщика и поручителя. "Часто в качестве залога оформляется договор купли-продажи недвижимости или транспортного средства заемщика с открытой датой. Встречались случаи, когда на физическое лицо оформляется кредитная карта, которая также остается "в залоге" и по которой "нелегалы" получают деньги от банков", - добавил Мехтиев.
По словам эксперта, в таких незаконных схемах принимают участие граждане, индивидуальные предприниматели и компании, которые не имеют права предоставлять кредиты и займы, причем их количество может быть даже сопоставимо с числом легальных кредиторов, а в ряде населенных пунктов у них даже были офисы, они расклеивали рекламу и раздавали листовки у жилых домов. Схем для афер много, так как отсутствие единого закона о защите прав потребителей финансовых услуг создают множество возможностей "отъёма денег у населения", добавил он.