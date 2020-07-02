Эксперт рассказал о причинах высокой явки на голосовании по поправкам в Конституцию

Вадим Карасев

Высокие явка и количество проголосовавших за поправки в Конституцию - это результат хорошей организации голосования, объективности предлагаемых изменений в Основной закон и подтверждение высокого уровня поддержки президента обществом. Такую точку зрения в беседе с Ruposters выразил политолог и профессор МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей Манойло.

"Большую роль сыграл удобный сервис: было выделено несколько дней для голосования, обеспечена возможность проголосовать дистанционно, пункты в шаговой доступности. Удобно и безопасно, никуда не надо спешить, можно было прийти в удобное время и отдать свой голос", - ответил эксперт на вопрос о том, почему явка на голосовании по поправкам превысила прогнозы большинства политологов.

По мнению эксперта, в поправки в Конституцию оказались нужны людям из разных электоральных групп, поэтому они достаточно активно голосовали.

"Каждый из пришедших на участки для голосования по сути выбирал самое важное для себя и именно за это отдавал свой голос: кто-то - за пенсии, кто-то - за экологию и животных, кто-то - за суверенитет. Многие расценили голосование как то, что президент ждёт их поддержки. И именно поэтому пришли и проголосовали. В результате много ручейков слились в один поток", - отметил политолог.

Как сообщает РИА Новости, за поправки в Конституцию проголосовали 77,6 процента россиян, против высказались 21,59 процента. Об этом сообщил Центризбирком по результатам обработки более 75 процентов протоколов. По последним данным, общероссийская явка составила почти 65 процентов.