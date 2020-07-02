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Эксперты высоко оценили электронное голосование по Конституции

Эксперты высоко оценили электронное голосование по Конституции
Эксперты положительно оценили опыт проведения электронного голосования по поправкам в конституцию в Москве и Нижегородской области, отметив, что высокая явка жителей столицы обусловлена именно применением такого формата процедуры.

"Очень важный момент - это отношение к голосованию в интернете... Прошедшее голосование через интернет позволяет говорить о том, что это не далекое будущее, а будущее, которое уже наступило", - сказал директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский на круглом столе "Голосование по поправкам в конституцию. Главные итоги" в ФоРГО.

# Политика
По материалам: ria.ru

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