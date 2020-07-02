Энергетика мужчины и женщины: тайны гармонии

Вадим Карасев

Мужчина и женщина меняют судьбы друг друга, и это влечет радикальные перемены в жизни. Редакция сайта dailyhoro.ru делится полезными секретами, которые помогут найти путь к гармонии и обрести счастье в любви.

Энергетика мужчины отвечает за реализацию целей, за напор, развитие, за то, чтобы отношения смогли сдвинуться с одной точки и дойти до следующей, и за принятие смелых решений. Женская энергия — это энергия любви. Для того, чтобы мужчина мог достигать цели, ему нужна сила, которую ему может дать женщина. По словам биоэнергетиков, от того, как происходит энергообмен между мужчиной и женщиной, зависит то, какими будут отношения. Важно правильно выстраивать связь, стремиться к взаимной гармонии и знать, как нужно питать друг друга своей энергией.

Как женщина притягивает к себе мужчину

Именно женская энергия привлекает мужчину, а после и формирует его отношение. И чем сильнее и позитивнее будет ее энергетика, тем более гармоничными будут отношения в семье и более состоятельным будет мужчина. Женщина несет ответственность за добрые мысли в своей голове, за моральные ценности, положительные эмоции, душевную гармонию и умение дарить любовь. Это именно те факторы, которые определяют судьбу ее семьи. Помните, что женщина наполняет мужчину энергией, которая необходима ему для духовного и личностного развития.

Мужчину можно сравнить с автомобилем, а женщину — с топливом. Поэтому женщинам, которые хотят счастливой жизни, очень важно заботливо относиться к своему предназначению и укреплять женскую силу.

Как проходит энергообмен между мужчиной женщиной

Энергообмен начинается сразу же, с первых минут знакомства, на физическом уровне. После того, как между мужчиной и женщиной возникают более теплые отношения, энергетический обмен начинает происходить на эмоциональном, духовном и ментальном уровнях.





Когда люди соединяются в любви, женщина отдает (физически, морально, эмоционально и интеллектуально), а мужчина, получив от нее необходимые ресурсы, начинает творить и действовать. При этом мужчина тоже должен отдавать что-то взамен. У женщины часто бывает недостаточно физической силы, поэтому мужчина должен обеспечить женщину защитой, хорошими условиями для жизни и духовного развития. Задача женщины — дарить любовь, поддержку, создавать порядок и уют.

Мужчина — преобразователь мира, поэтому он передает женщине не саму энергию, а ее материальные проявления, которые были созданы благодаря женской энергии. Если он не обеспечивает женщину нужными условиями для нормальной жизни или женщина не способствует личностному росту мужчины, отношения обречены. Результатом недостатка поддержки станет появление гнева, ревности, обиды, страха потери и эмоциональной зависимости.

Тайны гармонии: как поддерживать энергетическую связь мужчины и женщины

Важно постоянно поддерживать энергетический баланс в паре. Если мужчина получает от женщины силы и энергию, чтобы воплощать свои цели, он должен иметь искреннее желание вернуть ей эту энергию заботой, денежной или физической помощью. Таким образом создается новый виток для энергетического обмена. Женщина вдохновляется этим и дарит свою энергию с новой силой, и мужчина добивается новых более амбициозных целей и снова выражает свою любовь. В этом и есть секрет счастья.

Но самое главное — придерживаться равенства. В гармоничных отношениях нет ведущего и ведомого, есть только равноценное взаимодействие. Если кто-то из пары начнет обижаться или вести себя эгоистично, могут начаться неприятности сначала у одного, затем у другого.