Юбилейный концерт пианиста Дениса Мацуева состоится в парке "Зарядье"

Лидия Мартынова

Впервые в истории парка "Зарядье" 2 июля пройдет музыкальный open air, увидеть который смогут миллионы зрителей со всего мира – праздничный концерт Дениса Мацуева, отмечающего в этом году свое 45-летие, начнется в 19.00 и будет транслироваться в прямом эфире онлайн-кинотеатра ivi, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта.

В юбилейном концерте известного пианиста также примут участие звезды классического сцены и известные джазовые музыканты, которые специально соберутся вместе, чтобы поздравить с днем рождения своего коллегу и друга.

В этот вечер прозвучат не только классические произведения, прославившие музыканта в мире, но и головокружительные джазовые стандарты.

Классика и джаз – две страсти, которые определяют пианистическое кредо музыканта. Свободная импровизация, синтез различных направлений в музыке, слияние симфонических аранжировок с современной джазовой ритмикой, разговор с друзьями и публикой о собственных чувствах через музыку – все это делает концерты Мацуева незабываемыми событиями для каждого слушателя.

"Этот концерт – особенный для меня. Праздничный open air из живописного "Зарядья" с прямой трансляцией по всему миру – это важный этап возвращения после вынужденной паузы. Это будет концерт-импровизация, в котором примут участие мои друзья и соратники", - сказал Мацуев.