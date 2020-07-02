Юбилейный концерт пианиста Дениса Мацуева состоится в парке "Зарядье"
В юбилейном концерте известного пианиста также примут участие звезды классического сцены и известные джазовые музыканты, которые специально соберутся вместе, чтобы поздравить с днем рождения своего коллегу и друга.
В этот вечер прозвучат не только классические произведения, прославившие музыканта в мире, но и головокружительные джазовые стандарты.
Классика и джаз – две страсти, которые определяют пианистическое кредо музыканта. Свободная импровизация, синтез различных направлений в музыке, слияние симфонических аранжировок с современной джазовой ритмикой, разговор с друзьями и публикой о собственных чувствах через музыку – все это делает концерты Мацуева незабываемыми событиями для каждого слушателя.
"Этот концерт – особенный для меня. Праздничный open air из живописного "Зарядья" с прямой трансляцией по всему миру – это важный этап возвращения после вынужденной паузы. Это будет концерт-импровизация, в котором примут участие мои друзья и соратники", - сказал Мацуев.