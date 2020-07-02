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Кабмин планирует изменить суммы штрафов для тех, кто не носит маски

Кабмин планирует изменить суммы штрафов для тех, кто не носит маски
Штраф за неношение маски в общественных местах для физического лица может составлять до 255 грн, для юридических лиц за несоблюдение карантинных правил - до 5 тыс. грн. Об этом на брифинге 2 июля сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

"Вчера одобрен законопроект (на заседании Кабинета министров - ред.) относительно внесения изменений в Кодекс об админнарушениях, он регламентирует установление соответствующих штрафов за неношение масок. Предполагается, что для физических лиц штрафы будут составлять от 170 до 255 грн, для юридических лиц, которые являются владельцами или заведений общепита, спортивных учреждений или магазинов, если не соблюдают карантинных требований и не следят за соблюдением масочного режима в соответствующих помещениях, то для них штраф будет составлять от 3400 грн до 5100 грн", - сказал Степанов.
Министр выразил надежду, что народные депутаты поддержат инициативу Кабмина, и напомнил гражданам о необходимости соблюдать простые правила - носить маску в общественных местах, соблюдать социальную дистанцию, пользоваться антисептиками.
# Общество / В мире
По материалам: gogetnews.info

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