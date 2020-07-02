Как перестать думать негативно: 7 шагов на пути к новой и счастливой жизни

Вадим Карасев

Многие считают, начав мыслить в позитивном ключе, что жизнь сразу изменится. Однако не стоит забывать, что негативные мысли могут возвращаться. Дать отпор негативу помогут простые советы, настраивающие на счастливую жизнь.

Разумеется, в нашей голове постоянно роятся различные мысли, и курировать их все просто нереально. Но существуют особые установки, которые усиливают внутренний негатив. Вот именно их нужно держать на особом контроле, а по возможности сразу же отсекать. Далеко не каждый человек может взять и избавиться от негативного мышления, но постепенно заменить мысли на положительные доступно каждому. Для устойчивого результата у экспертов сайта dailyhoro.ru есть отличные методы, которые помогут отразить негатив и начать путь к счастливой жизни.

Как формируются негативные мысли и установки

Отрицательные мысли бессознательно появляются в нашей голове, обычно они считаются абсурдными и вынуждают чувствовать себя подавлено. Впоследствии эти мысли трансформируются в негативные установки, которые усложняют жизнь. Как выявить мысленный негатив?

Начало новой жизни: 7 шагов, чтобы перестать думать негативно

Мы начинаем обобщать: если мысль содержит такие слова, как «ничего», «все», «никогда», не стоит остро на нее реагировать. Ее цель — обесценить возможности, достижения и т. д.Мы начинаем драматизировать: «как это ужасно», «какой кошмар», «со мной не случалось ничего хуже, чем это»...Мы начинаем предсказывать будущее: «у меня ничего не получится». Мысль заставляет определить событие, которое не произошло.Мы начинаем винить себя: «мой муж ушел от меня, уверена, это моя вина»...Мы начинаем читать чужие мысли: «я ей не перезвонил, готов поспорить, она меня ненавидит».

1. Ведите дневник своих мыслей. Первый шаг на пути к позитивному мышлению — это осознание присутствия негатива, который навязчиво беспокоит вас. Если вы научитесь подмечать его и отдавать отчет в том, почему он вас посещает, у вас появится возможность оценить угрозу и подавить ее.

2. Ищите альтернативу негативу. Осознание негативных мыслей ведет к пониманию, что именно эти мысли, которые вы в другое время сочли бы реальными, всего лишь надуманные страхи. Избавиться от них поможет альтернатива. Например, вы подумали: «этот разговор будет кошмарным». Изменить мысль можно таким образом: «может быть, я и не идеальный человек, но я могу показать себя с лучшей стороны».





3. Не думайте за других. Многие иррациональные страхи преследуют нас по причине, что мы стараемся угадать чужие мысли. К примеру, если подмечаем, что человек с нами не поздоровался, начинаем думать: «это все потому, что я ей (ему) не приятен». Если у вас нет телепатических способностей, то не стоит доверять таким догадкам. Думайте объективно.

4. Выбросите отрицательные мысли в мусорное ведро. В процессе научных исследований было замечено, что отрицательные установки и мысли, записанные на листке, а после скомканные и выброшенные в мусорку, реально избавляют от внутреннего беспокойства. Эти действия на бессознательном уровне обозначают установки как ненужные и бесполезные.

5. Общайтесь со счастливыми людьми. Негатив заразителен, точно также как и позитив. Избегайте токсичных людей, которые вредят своим негативом не только себе, но и вам. Вместо этого найдите людей, которые дарят приятные эмоции. Они могут научить вас видеть мир с солнечной стороны.

6. Наслаждайтесь счастливыми моментами. Негативное восприятие основано на нежелании наслаждаться прекрасными вещами. Не стоит принижать себя и свои успехи. Учитесь радоваться мелочам. Медитативная практика «солнечный день» поможет вам в этом преуспеть.

7. Фокусируйтесь на позитивных аспектах. Очень легко уйти в размышления об отрицательных моментах жизни, причем настолько, что позитивные события блекнут на этом фоне. В жизни всегда все поровну: и счастья, и проблем. Трудность лишь в том, что иногда сложно переключиться с плохого на хорошее.