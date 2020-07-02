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Как прошло голосование в Москве: сравнение данных наблюдателей и ЦИК

Как прошло голосование в Москве: сравнение данных наблюдателей и ЦИК

Всероссийское голосование по поправкам к Конституции завершилось полной победой сторонников изменений. Примечательно, что честность итоговых результатов по Москве признали даже наблюдатели из числа оппозиционеров. Ruposters сравнил данные из протоколов столичных наблюдателей с данными ЦИК.

Многие московские участки для голосования находились все 7 дней под пристальным вниманием оппозиционно настроенных наблюдателей, которые публиковали итоговые результаты в своих социальных сетях. 

Наблюдатель с правом решающего голоса в УИК 1293 Владимир Зеленский активно сообщал обо всем, что происходило у него на участке, но так и не обнаружил фальсификаций или значительных нарушений процедуры. Изучив расчеты математика Сергея Шпилькина, он также заявил, что в Москве официальный результат "отличается от честного не больше чем на 5 п.п.".

Александра Баязитова, член УИК 209 с правом решающего голоса, уверяла подписчиков, что ее избирательный участок – самый честный в Москве. Согласно итогам, на этом участке одержали верх сторонники поправок. Мобилизация сторонников поправок оказалась куда лучше оппозиционеров (о чем, кстати, говорили эксперты еще две недели назад). Баязитова заодно кидает камень в огород тех, кто настаивал на бойкоте:


УИК 560. Член избирательной комиссии с правом решающего голоса Роман Киселев-Август также отмечает в своих социальных сетях победу поправок и призывает оппозицию не расстраиваться. Показательно, что явный противник принятия поправок ни слова не пишет о каких-либо фальсификациях, подкупе или иных нарушениях. Человек открыто признает, что голосование было честным, победили сторонники поправок.


Еще один оппозиционный наблюдатель с грустью, но принимает итоги голосования. Член комиссии с правом решающего голоса на участке 1128 Анна Чернобыльская пишет о "кристально честном участке", где 35% бюллетеней оказались против предлагаемых поправок. Также, наблюдатель напоминает и о системе охраны бюллетеней в ночной время и невозможности замены урн и прилагаемых к ним протоколам. 



Станислав Сажин, наблюдатель на УИК 2434 на Пресне, все 7 дней находился на участке с 7 утра и до его закрытия. Здесь можно говорить о 100% непрерывном наблюдении. И результат такой же, как и на других участках: более половины избирателей выбрали поправки. Станислав пишет, что избиратели, отдававшие голоса за оппозицию на прошлых выборах, голосовали за принятие поправок. 


О результатах голосования пишет и член УИК 2893 Анастасия Демина. На ее участке сторонников поправок оказалось почти 60%. 


Представители от КПРФ также выложили таблицу по нескольким УИК, где были и отсутствовали члены КПРФ-наблюдатели. о на всех участках, независимо от наличия наблюдателей, явка и распределение голосов существенно не отличаются: большинство голосует за поправки.


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По материалам: uposters.ru

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