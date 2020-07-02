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Когда и на каких условиях Абхазия откроет границы и будет принимать туристов

Когда и на каких условиях Абхазия откроет границы и будет принимать туристов

Абхазия назвала возможные сроки открытия границы с РФ и предварительные условия по въезду. У туристов намерены требовать справку об отрицательном тесте на коронавирус. Поедут ли в Абхазию на таких условиях отдыхающие, рассказали туроператоры.


КАК АБХАЗИЯ ПЛАНИРУЕТ ПРИНИМАТЬ ТУРИСТОВ

Старт туристического сезона в Краснодарском крае и Крыму подталкивает к более решительным действиям и власти Абхазии: турпоток в республику, которая с 9 апреля держит границу с РФ закрытой, практически на 100% формируют россияне. 

Абхазская сторона приняла решение проработать вопрос о возможности открытия туристического сезона с 15 июля. В регионе будут внимательно следить за эпидобстановкой на Кубани, где с 21 июня заработали гостиницы. По расчетам абхазских властей, к 10 июля станет ясно, как отразились эти послабления на ситуации в российском регионе. Как заявил на заседании оперштаба заместитель руководителя администрации президента Абхазии Джансух Нанба, если обойдется без серьезных вспышек, то в Абхазии начнут прорабатывать возможность реализации мер по открытию туристических объектов и рассматривать определенные условия заезда иностранных граждан.

Минтуризма Абхазии уже представил предварительные условия по приему туристов. План предполагает поэтапное открытие границы. На первом этапе въезд разрешат иностранцам, имеющим путевку в гостиницы или санатории на срок свыше пяти дней. Затем поэтапно откроют въезд группам, имеющим путевки на срок не менее трех дней. О продолжительности этих этапов и сроках их наступления в ведомстве ничего не сообщили.

Въезжающим, согласно плану Минтуризма, необходимо иметь при себе справку об отсутствии заболевания коронавирусом, выданную лабораторией, которая работает с разрешения Роспотребнадзора; страховой полис; документ, подтверждающий место временного проживания на территории Абхазии.

По сообщениям абхазской стороны, все действия по приему российских туристов будут согласованы с Роспотребнадзором.


ТРЕБОВАНИЕ О СПРАВКЕ НА ОТСУТСТВИЕ КОРОНАВИРУСА ОСЛАБИТ СПРОС

По оценкам большинства туроператоров, требование о справках с отрицательным тестом на коронавирус приведет к падению спроса на направление. В качестве примера генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин приводит практику санаториев Краснодарского края, которые при необходимости требований таких справок с туристов работали лишь с 20%-ной загрузкой, а многие объекты вообще предпочли не открываться.

Г-н Ромашкин отмечает, что Абхазия позиционируется как бюджетное направление, и в этом случае не все туристы будут готовы выложить не менее 5-6 тыс. р. из расчета на семью, чтобы сдать тесты на COVID-19. «Рядом прямой конкурент – Краснодарский край, где уже справки не нужны. Возможно, часть аудитории в этом случае будет искать бюджетный отдых на краснодарских курортах», - говорит глава «Дельфина».

Как добавляют представители туроператора «Мультитур», уже сегодня по причине «закрытости» Абхазии многие туристы перебронируют направление на размещение в Сочи и Адлере.

В том, что требование справок на отсутствие коронавируса серьезно ослабит спрос на туры в Абхазию соглашаются представители туроператорских компаний «Русский Экспресс» и ICS Travel Group. Специалисты ICS Travel Group обращают внимание на сохраняющиеся трудности с прохождением тестов на COVID-19 в регионах России. По оценкам экспертов «Русского Экспресса», по этой причине часть аудитории предпочтет перебронировать туры в Абхазию на более поздний период – до момента снятия всех ограничений.

По мнению участников рынка, при требовании справок на отсутствие коронавируса в Абхазию поедет 10-20% потенциальных туристов.  Впрочем, как отмечают в пресс-службе туроператора ANEX Tour, справки не станут препятствием для тех, кто является поклонником этого направления.  Эксперты ANEX Tour проводят параллель с необходимостью получения виз для путешествия в зарубежные страны, ведь в этом случае туристы также несут дополнительные расходы в связи с визовыми формальностями.


КАК ОБЕСПЕЧИТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ ОТДЫХА РОССИЯН

Сергей Ромашкин считает, что для минимизации эпидемиологических рисков абхазской стороне лучше воздержаться от приема однодневных туристов, которые приезжают с экскурсиями из Краснодарского края. «Возможно, Абхазии стоит на какое-то время ограничить этот поток экскурсантов, сделав акцент на туристах, которые приезжают на длительный срок. Чаще всего это семьи с детьми, это ответственные люди, которые целенаправленно едут на море», - подчеркивает он.

По мнению экспертов «Мультитура», Абхазии, где до карантина отсутствовало качественное медицинское обслуживание и нередко отмечались случаи несоблюдения санитарных норм, необходимо более тщательно подготовиться для встречи туристов. «Открытие границ возможно только при обеспечении безопасного отдыха туристов и при возможности оказания им своевременной медицинской помощи. Надеемся, что абхазская сторона сможет оперативно создать эти условия для возобновления туристического потока», - отмечают в «Мультитур».

Туроператоры обращают внимание и не эпидемиологический статус Абхазии: пока неясно, отправит ли Роспотребнадзор туристов, возвращающихся с абхазских курортов, на двухнедельную самоизоляцию.


СЕЗОН МОЖЕТ ПРОДЛИТЬСЯ

Как считают участники рынка, если Абхазия откроет границу с 15 июля, полноценный сезон на курортах региона сможет начаться только с 1 августа. Как прогнозирует Сергей Ромашкин, объектам размещения потребуется 7-10 дней, чтобы начать функционировать. «Раньше 1 августа основная масса туристов на курорты Абхазии не подтянется. Таким образом, сезон в Абхазии продлится всего 2 месяца. Возможно, из-за короткого сезона не все объекты откроются», - полагает он. 

По оценкам специалистов «Русского Экспресса», если требования о справке на «ковид» не будет, то сработает эффект отложенного спроса, и при хорошей загрузке отелей сезон на курортах Абхазии может продлиться до конца октября.

По данным туроператоров, сейчас больше всего заявок по Абхазии приходится на заезды в августе-сентябре. Как добавляют в «Русском Экспрессе», часть бронирований с майских праздников была перенесена на октябрь, так как цены на эти периоды практически идентичны.

По словам Сергея Ромашкина, на СПО со стороны абхазских отельеров надеяться не стоит: гостиницы за время простоя накопили убытки, поэтому все будут стараться закрыть их по максимуму.

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По материалам: atorus.ru

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