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Колумбийских солдат массово обвинили в насилии над несовершеннолетними

Колумбийских солдат массово обвинили в насилии над несовершеннолетнимиФото: Luisa Gonsalez / Reuters

В армии Колумбии с 2016 года выявлено 118 случаев сексуального насилия над несовершеннолетними, в 45 случаях подозреваемые отстранены от военной службы, остальные случаи расследуются. Об этом заявил на онлайн-брифинге генерал Эдуардо Запатейро, передает газета El Tiempo.

Выступление военачальника связано с недавним скандалом: трое колумбийских военнослужащих похитили и изнасиловали 12-летнюю девочку из индейского племени. Они признали свою вину и ожидают приговора. После того, как активисты и политики стали говорить о том, как насилие характерно для военных страны, генерал счел нужным выступить.

«Ни одного колумбийского солдата не тренируют нарушать права детей и подростков... Я не допущу поведения, нарушающего этические принципы, моральные ценности и хорошие обычаи», — приводит газета слова Запатейро.

Сообщается, что Колумбия отличается достаточно высоким уровнем сексуального насилия. По данным местных организаций здравоохранения, каждый год ему подвергаются около 17,9 тысячи женщин.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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