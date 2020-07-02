Косачев оценил голосование по поправкам в Конституцию

Анастасия Иванова

Голосование по поправкам в Конституцию придало им легитимность. Прошедшее волеизъявление было прозрачным, и его результаты нельзя подвергнуть сомнению, заявил RT председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

«Я, как гражданин России, абсолютно искренне приветствовал инициативу провести закон о поправках через процедуру общероссийского голосования. Это придало процедуре дополнительную легитимность. С моей точки зрения, само проведение такого голосования было безупречным», — считает сенатор.

Парламентарий поздравил россиян с тем, что процедура принятия поправок «близка к завершению». «Подвергнуть сомнению результаты волеизъявления граждан России нет никакой возможности», — заключил он.

По данным ЦИК, поправки к Конституции РФ на общероссийском голосовании поддержали 77,92 процента проголосовавших, против выступили 21,27 процента. Общая явка в ходе голосования составила 65 процентов.