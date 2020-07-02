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Крашенинников призвал развивать электронное голосование

Крашенинников призвал развивать электронное голосование

Необходимо изучить возможности дальнейшего развития электронного голосования в России, расширив его ещё на ряд регионов, заявил глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Об этом 2 июля сообщает РИА «Новости».

«Нам надо посмотреть, как развивать дистанционное голосование. Не только в двух субъектах (проводить), но и дальше идти», — сказал Крашенинников.

Парламентарий положительно оценил проведение общероссийского голосования в течение недели. «Я не уверен, что по всему голосованию (надо) делать неделю. Но нам надо всё проанализировать», — отметил глава думского комитета.

По его оценке, получились удачные поправки. «Очень правильно, что смогли донести суть этих поправок. Очень правильно, что смогли развести это голосование, потому что была боязнь санитарной безопасности. Но мне кажется, санитарная безопасность обеспечила, безусловно, безопасность правовую, легитимность данного документа. Граждане выбирали, когда легче им голосовать», — считает парламентарий.

Ранее за расширение практики дистанционного голосования высказался глава Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев, отметив, что это может быть примером для других стран.

Онлайн-голосование по поправкам в Основной закон началось 25 июня в 10:00 мск и завершилось 30 июня в 20:00 мск. Возможность дистанционно принять участие в волеизъявлении была у жителей Москвы и Нижегородской области.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июле.

# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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