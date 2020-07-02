Кремль отреагировал на угрозу санкций из США из-за «сговора» с талибами

Лидия Мартынова

Труднообъяснимыми назвал спикер Кремля Дмитрий Песков события, происходящие сейчас в Вашингтоне, комментируя предложение американского сенатора ввести санкции против Владимира Путина и российских властей за «сговор» с талибами. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В Вашингтоне сейчас происходит много труднообъяснимого», — сказал представитель Кремля.

Ранее сенатор-демократ Боб Менендес внес поправки в оборонный бюджет США, предусматривающие введение ограничительных мер против российского лидера Владимира Путина и властей РФ. Санкции должны быть введены в случае, если директор национальной разведки США подтвердит, что Россия участвовала в сговоре с талибами. Сделано это должно быть не позднее чем через 15 дней после поступления такой информации. Санкции предполагают заморозку активов и запрет на въезд в США, а также запрет на сотрудничество с оборонным и разведывательным сектором России, которое и так запрещено прошлыми санкциями США.

Поводом стала статья New York Times, в которой со ссылкой на источники утверждалось, что российская военная разведка якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане.

Официальные лица в США и России опровергают эти сведения, называя чушью и фальшивкой.

Накануне, как уже сообщало ИА Newstes, газета The New York Times опубликовала новый материал, в котором утверждается о наличии «доказательств» причастности России к переводу денег людям, связанным с движением «Талибан» (запрещено в России). Это, по мнению авторов, может поддержать утверждение в предыдущей статье о том, что российская разведка предлагала боевикам вознаграждение за убийство американских военных.