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Кремль высказался об итогах голосовании по Конституции в НАО

Кремль высказался об итогах голосовании по Конституции в НАОДмитрий ПесковФото: Сергей Гунеев / РИА Новости

На результаты голосования по поправкам в Ненецком автономном округе (НАО) могло повлиять обсуждение объединения с Архангельской областью. Такое мнение высказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Песков напомнил, что граждане имеют право голосовать против. Он добавил, что в сравнении со всей РФ число проголосовавших против в этом регионе «весьма и весьма незначительно».

Между тем врио главы НАО Юрий Бездудный также считает, что жители проголосовали не против поправок, а отреагировали на объединение с Архангельской областью, пишет РИА Новости.

По словам главы Заполярного района Виктора Ильина, люди хотели привлечь внимание федерального центра к своему негативному отношению к возможному объединению.

Голосование по поправкам проходило с 25 июня по 1 июля включительно. Жители большинства российских регионов выступили за внесение изменений в Основной закон — за поправки проголосовали 77,92 процента. Исключением стал только Ненецкий автономный округ, где против проголосовали 55,25 процента граждан.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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