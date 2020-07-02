Лукашенко: Белоруссии приходится отстаивать право на независимость
Белоруссии постоянно приходится отстаивать свое право на самостоятельный путь развития. Об этом сегодня, 2 июля, поздравляя белорусов с Днем Независимости, заявил Александр Лукашенко.
По словам белорусского лидера, символично, что главный праздник страны — еще и день освобождения белорусской столицы от немецко-фашистских захватчиков.
При этом Лукашенко подчеркнул, что «сегодня Белоруссия — состоявшееся независимое государство, где каждый гражданин может достичь любых высот в профессии, творчестве, спорте, общественной и семейной жизни».
Напомним, в Белоруссии 3 июля празднуется День независимости. С 1991 года праздник отмечался 27 июля, в день принятия Декларации о государственном суверенитете Белорусской ССР. Решение о переносе праздновании на 3 июля, день освобождения Минска от немецкой оккупации, было принято по итогам республиканского референдума в 1996 году.