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Лукашенко: Белоруссии приходится отстаивать право на независимость

Лукашенко: Белоруссии приходится отстаивать право на независимость

Белоруссии постоянно приходится отстаивать свое право на самостоятельный путь развития. Об этом сегодня, 2 июля, поздравляя белорусов с Днем Независимости, заявил Александр Лукашенко.

«Для каждого белоруса этот праздник наполнен особым смыслом. Наша более чем 1000-летняя история — постоянная борьба народа за свою землю, духовные ценности и самоопределение. И даже после появления на карте мира суверенной Республики Беларусь нам постоянно приходится отстаивать право на самостоятельный путь развития», — говорится в поздравлении.

По словам белорусского лидера, символично, что главный праздник страны — еще и день освобождения белорусской столицы от немецко-фашистских захватчиков.

«Великая Победа спасла нас от истребления. Мы свято чтим подвиг поколения победителей, одолевших грозного врага и поднявших страну из руин», — отметил он.

При этом Лукашенко подчеркнул, что «сегодня Белоруссия — состоявшееся независимое государство, где каждый гражданин может достичь любых высот в профессии, творчестве, спорте, общественной и семейной жизни».

«Мы и впредь будем крепить наш суверенитет и строить будущее страны на принципах справедливости, равноправия и заботы о людях», — добавил президент Белоруссии.

Напомним, в Белоруссии 3 июля празднуется День независимости. С 1991 года праздник отмечался 27 июля, в день принятия Декларации о государственном суверенитете Белорусской ССР. Решение о переносе праздновании на 3 июля, день освобождения Минска от немецкой оккупации, было принято по итогам республиканского референдума в 1996 году.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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