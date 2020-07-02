Лукашенко назвал Белоруссию «кровавым обрубком» СССР

Влада Некрасова

Сегодня многие постсоветские страны завидуют белорусам, которые спокойно прошли путь становления независимоого государства. Об этом сегодня, 2 июня, во время выступления на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости, заявил президет Белоруссии Алекснадр Лукашенко.

«Я хочу некоторым напомнить, а молодежь, которая этого не знает, проинформировать, что ни я взял и монополизировал эту власть, взвалил на свои плечи непосильную ношу. Тогда мы представляли кровавый обрубок большого, великого государства — Советского Союза. Ни денег, ни муки, чтобы хлеб испечь, кругом забастовки. И тогда я предложил варианты, не кулуарно, не имея тогда еще никакой власти. И вы на референдуме, поддержав меня, взвалили на мои плечи эту ношу. Как могу, так и несу», — сказал он

По словам белорусского лидера, «сегодня отдельным неймется, хочется перевернуть, реформ».

«Только хочу вас предупредить, что в результате этих реформ кто-то набьет карманы, а вы снова с кастрюлями будете ходить из деревень и сел в город-герой Минск. Посмотрите на Америку — богатейшая страна. Посмотрите на Западную Европу — им-то чего неймется? Посмотрите, что творится: последние события и пандемия породили в Соединенных Штатах Америки 60 млн безработных, голодные бунты», — подчеркнул Лукашенко.

При этом сам президент Белоруссии призвал не сравнивать страну ни с Америкой, где «печатают доллары», ни с Россией, «которой некуда девать углеводороды, золото и металлы».

«У нас только руки, мозги, голова на плечах. А для этого надо, чтобы экономика всего мира существовала, если экономика всего мира закроется, закроемся и мы, потому что мы экспортно ориентированные, основное сырье и ресурсы покупаем из-за рубежа», — добавил Лукашенко.

В то же время белорусский лидер призвал белорусов не идти за теми, кем руководят «заграничные кукловоды», а также отметил, что мир находится на грани смены эпох, которая снова разделит его историю на до и после.

«Если только мы пойдем по навязанным сценариям вслед за теми, кем руководят заграничные кукловоды, перестанем быть белорусами. Белорусами, которые в самые трудные времена выходили победителями», — сказал он, добавив что именно преемственность сделала белорусов независимым народом, самодостаточным и самостоятельным в выборе своей судьбы.

По его словам, время ставит белорусский народ перед новым вызовом, который испытывает на прочность многие государства, союзы, а также «дружественные и экономические отношения между странами».

«Мир на грани смены эпох, которая снова разделит его историю на до и после. И каждый мыслящий человек задается сегодня вопросом: какое место в геополитическом пространстве в ближайшем будущем займет Белоруссия? Не будет вопроса „Кто мы?“, а будет один вопрос: „Где мы, где наше место?“ Место наше здесь, и, чего бы нам ни стоило, нам надо отстоять его. Оно принадлежит уже не столько нам, сколько нашим детям», — сказал Лукашенко, подчеркнув, что «сегодня как никогда мы должны крепко держать в руках свое прошлое, настоящее и, главное, будущее» и «сохранить суверенитет страны, ее независимость».

Кроме того, Алекснадра Лукашенко обратил внимание, что в мире идет жестокая борьба за территории, ресурсы, рынки сбыта, историческое наследие и сферы влияния.

«Мы впервые за всю историю независимости находимся под прессом беспрецедентного информационного давления. На кону безопасность людей и суверенитет государства. Я говорю прямо и без двойных смыслов: уже через месяц мы будем определять судьбу нашей страны», — заявил он.

Напомним, 3 июля в Белоруссии празднуется День Независимости, который в 1996 году был перенесен на дату осовбождения Минска от немецких захватчиков. При этом в период с 1991 по 1996 год этот праздник отмечался 27 июля, в день принятия Декларации о государственном суверенитете Белорусской ССР.