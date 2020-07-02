Лукашенко попросил Россию относиться к Белоруссии по-человечески
Белоруссии необходимо, чтобы к ней по-человечески относились с Востока и не понукали с Запада. Об этом сегодня, 2 июля, на торжественном собрании, посвященном Дню независимости, заявил Александр Лукашенко.
При этом белорусский лидер подчеркнул, что Белоруссия не хочет, чтобы ею понукали с Запада.
Напомним, 3 июля в Белоруссии отмечается День независимости. Праздник в 1996 году был перенесен с 27 июля, дня принятия Декларации о государственном суверенитете Белорусской ССР, на день освобождения Минска от немецких захватчиков. По словам Лукашенко, «к своей независимости белорусы шли более тысячи лет». Президент подчеркнул, что истоки независимости белорусского государства берут начало «в стремлении Полоцкого княжества к политической и экономической самостоятельности, в создании на белорусской земле прогрессивного средневекового права, в научных и духовных трудах, в политических успехах соотечественников — ярких представителей разных исторических эпох».