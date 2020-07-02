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Лукашенко попросил Россию относиться к Белоруссии по-человечески

Лукашенко попросил Россию относиться к Белоруссии по-человечески

Белоруссии необходимо, чтобы к ней по-человечески относились с Востока и не понукали с Запада. Об этом сегодня, 2 июля, на торжественном собрании, посвященном Дню независимости, заявил Александр Лукашенко.

«Сегодня Белоруссия на разрыв. С Востока нас боятся потерять (и я это не скрываю, и понимаю наших братьев-россиян). Да мы и бежать никуда не собираемся: просто хотим, чтобы в нашем общем доме, где мы жили и живем как братья, к нам относились по-человечески. Вот единственное требование, все остальное сами заработаем», — сказал он.

При этом белорусский лидер подчеркнул, что Белоруссия не хочет, чтобы ею понукали с Запада.

«Недавно отличились французы. Им ли об этом говорить, когда еще „желтые жилеты“ с улиц не сошли? Идет страшная конкурентная борьба, и нам, белорусам, в этой борьбе надо выстоять, пройти красиво. Надо не создать самим себе проблемы, и к концу года мы выйдем на тот путь развития, по которому шли всегда», — подчеркнул президент Белоруссии.

Напомним, 3 июля в Белоруссии отмечается День независимости. Праздник в 1996 году был перенесен с 27 июля, дня принятия Декларации о государственном суверенитете Белорусской ССР, на день освобождения Минска от немецких захватчиков. По словам Лукашенко, «к своей независимости белорусы шли более тысячи лет». Президент подчеркнул, что истоки независимости белорусского государства берут начало «в стремлении Полоцкого княжества к политической и экономической самостоятельности, в создании на белорусской земле прогрессивного средневекового права, в научных и духовных трудах, в политических успехах соотечественников — ярких представителей разных исторических эпох».

«Почти во все времена, начиная с глубокой древности, это был путь борьбы. Борьбы с суровым климатом за урожай, с захватчиками за землю, с угнетателями за свободу, с интервентами за веру, культуру и традиции», — отметил белорусский лидер.
# Россия
По материалам: eadaily.com

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