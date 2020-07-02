Лунное затмение 5 июля 2020 года: три сильных обряда на удачу

Вадим Карасев

Лунное затмение — мистический день, идеально подходящий для того, чтобы прикоснуться к звезде удачи. Немного везения не помещает никому, а привлечь его помогут мощные обряды, которыми пользовались еще наши предки.

Грядущее лунное затмение будет отличаться от других тем, что на момент затмения лунного диска образуется гармоничный аспект Урана. Из-за этого ожидается мощный энергетический выброс, который окажется достаточно благоприятным. Астрологи сообщают, что таким обстоятельством стоит воспользоваться с пользой для себя и сделать все возможное, чтобы гармоничная космическая энергия потекла в нужное русло. Несколько простых обрядов помогут улучшить свою жизнь, подружиться с удачей и открыть книгу судьбы на счастливой странице.

Энергия лунного затмения 5 июля

Энергия Луны 5 июля выйдет на пик своего созидания, а значит, любые мечты, планы и даже рядовые события будут заряжены на глобальные перемены. Если появится желание обновить какой-то аспект своей жизни, будь то карьера, семья или хобби, обязательно сделайте шаг навстречу новым идеям. Помимо Лунного затмения в Козероге, на небе произойдет еще одно важное событие — аспект Урана, отвечающий за энергию судьбоносных событий. Это говорит о том, что каждый человек получит опыт, связанный с ясновидением и умением предвидеть будущее. Все, что случится с вами с 5 по 10 июля, — тонкий намек Вселенной, поэтому будьте внимательны к происходящему.

Три обряда удачи в день лунного затмения

Обряд No1. Есть много простых способов воспользоваться беспрецедентной энергией лунного затмения 2020 года. Самый элементарный — зарядить кристаллы, такие как цитрин и кварц, под светом Луны. После можно добавить их в вечернюю ванную, чтобы вобрать в себя энергию и удачу.

Обряд No2. Привлечь удачу поможет монета серебристого цвета или монета из серебра, лист бумаги и ручка. Как только на небе появится Луна, подойдите к окну и положите монетку так, чтобы на нее падал лунный свет. На листе бумаги напишите свое заветное желание, можно несколько — разрешается даже расписать желания на 2-3 года вперед. Самое главное — писать в настоящем времени, без «не» и негатива. После этого произносим фразы: «Прочь, беды, прочь, ненастья. Прочь, нищета, прочь, долги. Со мной Луна, со мной удача, от проблем спасение, от невезения освобождение. Сказано — исполнится».

Монетку нужно оставить на всю ночь, а поутру положить ее в кошелек или сумку. Заряженную монетку следует всегда носить при себе: она талисман, притягивающий удачу и исполняющий желания.

Обряд No3. Луна позволяет обрести счастье в жизни, но для этого нужно заручиться ее поддержкой. Этот обряд необходимо выполнить в момент затмения Луны (07:44 по московскому времени) или после. Для проведения обряда потребуется золотое или янтарное украшение. Приготовьте также емкость с чистой водой, полотенце и соль. Возьмите украшение и промойте его в воде, приговаривая: «Лунная вода, забери всю грязь с меня».

Промытое украшение положите на полотенце, засыпьте его полностью солью и произнесите: «Удачу хочу, к себе зову. Приди-приди, мое Солнышко, я жду тебя, золотое донышко, чтобы счастья было много и удачи от порога. Слушай меня, смотри да слово мое возьми».

Полотенце с солью нужно оставить на всю ночь на окне, чтобы оно пропиталось энергетикой, которую дарует Луна, и при постоянном ношении передавало ее вам.