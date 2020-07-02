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Лунный день сегодня 2 июля 2020 года

Лунный день сегодня 2 июля 2020 года

Лунный календарь поможет вам направить энергию ночного светила в правильное русло. Следуйте советам астрологов, чтобы управлять своей судьбой и улучшить свою жизнь во всех ее аспектах.


В такие дни как этот невероятно легко достичь внутренней гармонии, осознать, какие цели нужно поставить перед собой. Нужно правильно распределить время и другие ценные ресурсы, расставив приоритеты согласно актуальной обстановке на работе, в отношениях, дома. Это крайне благоприятный и продуктивный вторник.

Фаза Луны: начинается 11 лунный день, который станет благоприятным, ярким и позитивным. Произойдет это из-за гармоничного слияния силы растущей Луны и стихии Огня, представленной Стрельцом. Пребывание Луны в этом Знаке даст людям много новых возможностей.

Магнитные бури 2 июля: магнитосфера спокойна, поэтому магнитных бурь не ожидается.

Что принесет удачу сегодня


максимальная самоотдача;
поиски мотивации;
общение с людьми;
приятные слова и комплименты;
оптимистичные мысли.

Что отпугнет успех в этот день


жадность;
скучные домашние дела;
затворничество.

Домашние дела по лунному календарю

Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют сегодня не погружаться в домашние дела слишком сильно, если только они не подразумевают совершения покупок или каких-то важных поездок и встреч. Можно начинать делать ремонт, планировать или совершать переезд, покупать новую мебель. Не нужно тратить весь день на уборки и наведения порядка. Можно завести домашнее животное, купить новые домашние растения.

Что надеть в этот вторник

Астрологи не ставят никаких запретов на яркие тона. В такие дни можно одеваться так, как вам хочется, как вам удобно. Так будет проще идти по жизни и решать неурядицы. Также очень позитивно на энергетике скажется ношение вещей, которые вам дарили ранее близкие. Это могут быть аксессуары, украшения, элементы гардероба.


Самый полезный и действенный талисман в этот день — янтарь. Этот минерал относится к стихии Огня, хорошо сочетается с золотом и помогает сохранять мотивацию. Также полезным будет гранат — один из самых сильных камней-талисманов любви. Его можно использовать как магнит любви.

Финансы и работа в 11 лунный день

Это идеальный день для командировок, заключения сделок, смены работы, собеседований и ведения переговоров. В такие дни без особого труда можно выбить для себя наилучшие условия. Нужно лишь немного искренности и наглости. Также стихия Огня поможет в совершении покупок, особенно если это будут какие-то подарки близким людям.


В большинстве сфер жизни дела должны начать идти в гору, однако, само собой ничто не происходит в такие дни — важно либо проявлять характер, либо больше работать. Под лежачий камень вода течь не будет. Астрологи советуют не соперничать с людьми, а пытаться искать взаимную выгоду. Так получится сэкономить время и нервы, а также найти новых партнеров.

Любовь и отношения 2 июля

В этот лунный день нужно фокусироваться на работе, однако, в любви тоже можно достичь некоторых высот. Луна в Стрельце поможет вернуть утраченную ранее гармонию в отношениях. Стихия Огня дарит оптимизм. Люди становятся более открытыми и нацеленными на общение.

В такой день хочется быть ближе друг к другу, слышать приятные слова и весело проводить время среди родных и близких. Нужно следовать зову сердца и как можно меньше пребывать в затворничестве. Полезными будут первые свидания, знакомства с родителями второй половинки, построение новых совместных планов на будущее.

Настроение и здоровье по лунному календарю


Растущая Луна дает людям много сил и энергии. Настало время повышать физическую активность — больше ходить, заниматься спортом. Умеренные нагрузки благотворно повлияют на организм и психику, помогут снять стресс и забыть о негативных событиях прошлого.

День в целом благоприятен, но несмотря обеспечение Луной эмоциональной устойчивости, настроение все же может оказаться переменчивым. Астрологи рекомендуют не обращать внимания на то, что вас раздражает.

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По материалам: dailyhoro.ru

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