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Медведь напал на ловившего рыбу россиянина

Медведь напал на ловившего рыбу россиянинаФото: агентство «Москва»

Медведь напал на рыбака на берегу реки Авача на Камчатке и нанес ему серьезные ранения, это произошло в 1,5 километрах от местного кафе. Об этом сообщает краевое Агентство лесного хозяйства и животного мира на своей странице в Instagram.

Инцидент произошел вечером в среду, 1 июля. Медведь поранил спину, руки и ноги мужчины. Пострадавшего доставили в районную больницу.

В настоящее время опасного хищника разыскивают и планируют отстрелить.

Ранее сообщалось, что женщину приговорили к 12 месяцам испытательного срока и штрафу за то, что она вместе с сожителем неоднократно пускала домой в присутствии детей дикого медведя — барибала — и кормила его.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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