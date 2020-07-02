Меган Маркл была расстроена молчанием королевского дворца в разгар ее конфликта с отцом

Вадим Карасев

В лондонском суде продолжаются судебные разбирательства по делу 38-летней Меган Маркл против британских таблоидов, опубликовавших отрывки из ее личного письма отцу, 75-летнему Томасу Марклу. На днях в распоряжении издания E! News оказались новые документы, имеющие отношение к делу. В них сказано, что в разгар конфликта Меган Маркл, которая на тот момент была беременна, чувствовала себя незащищенной из-за того, что Кенсингтонский дворец запретил ее друзьям и семье давать какие-либо комментарии на этот счет.

Меган стала жертвой большого количества ложных и разрушительных статей о ней, опубликованных в британской бульварной прессе, которые вызвали у нее эмоциональное расстройство и нанесли ущерб ее психическому здоровью. Поскольку ее друзья никогда раньше не видели ее в таком состоянии, они всячески оберегали ее и заботились о ее благополучии, особенно потому что в тот момент она была беременна и никак не защищена Кенсингтонским дворцом, который запретил давать какие-либо комментарии всем близким герцогини,

— сказано в новом документе.





Принц Гарри и Меган Маркл

В новом приобщенном к делу документе также в очередной раз говорится, что Меган не знала, что кто-то из ее знакомых, несмотря на запрет дворца, анонимно обратился к журналистам. Адвокаты герцогини утверждают, что друзья Меган были вынуждены пойти на эту акцию, потому что им хотелось защитить подругу от ложных обвинений в прессе в момент, когда сам Кенсингтонский дворец избрал позицию молчания.

В новых документах открывается еще один новый аспект запутанных отношений Меган Маркл с отцом. По утверждению Меган, она сделала все, чтобы Томас смог присутствовать на ее свадьбе с принцем Гарри, и до последнего ждала его прибытия на торжество. Этот факт подтверждается бронированием авиабилетов и отеля на его имя, а также заказом на пошив нескольких костюмов, которые Томас Маркл должен был носить в течение всей свадебной недели.





Меган Маркл

Ранее Томас Маркл заявлял, что изначально был приглашен на свадьбу дочери, однако не смог на ней присутствовать из-за решения королевской семьи. Дело в том, что незадолго до торжества отец Меган согласился позировать репортерам, которые хотели пошагово снимать его подготовку к свадьбе дочери.



