Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Меган Маркл была расстроена молчанием королевского дворца в разгар ее конфликта с отцом

Меган Маркл была расстроена молчанием королевского дворца в разгар ее конфликта с отцом

Меган Маркл была расстроена молчанием королевского дворца в разгар ее конфликта с отцом

В лондонском суде продолжаются судебные разбирательства по делу 38-летней Меган Маркл против британских таблоидов, опубликовавших отрывки из ее личного письма отцу, 75-летнему Томасу Марклу. На днях в распоряжении издания E! News оказались новые документы, имеющие отношение к делу. В них сказано, что в разгар конфликта Меган Маркл, которая на тот момент была беременна, чувствовала себя незащищенной из-за того, что Кенсингтонский дворец запретил ее друзьям и семье давать какие-либо комментарии на этот счет.

Меган стала жертвой большого количества ложных и разрушительных статей о ней, опубликованных в британской бульварной прессе, которые вызвали у нее эмоциональное расстройство и нанесли ущерб ее психическому здоровью. Поскольку ее друзья никогда раньше не видели ее в таком состоянии, они всячески оберегали ее и заботились о ее благополучии, особенно потому что в тот момент она была беременна и никак не защищена Кенсингтонским дворцом, который запретил давать какие-либо комментарии всем близким герцогини,

— сказано в новом документе.


Принц Гарри и Меган Маркл

В новом приобщенном к делу документе также в очередной раз говорится, что Меган не знала, что кто-то из ее знакомых, несмотря на запрет дворца, анонимно обратился к журналистам. Адвокаты герцогини утверждают, что друзья Меган были вынуждены пойти на эту акцию, потому что им хотелось защитить подругу от ложных обвинений в прессе в момент, когда сам Кенсингтонский дворец избрал позицию молчания.

В новых документах открывается еще один новый аспект запутанных отношений Меган Маркл с отцом. По утверждению Меган, она сделала все, чтобы Томас смог присутствовать на ее свадьбе с принцем Гарри, и до последнего ждала его прибытия на торжество. Этот факт подтверждается бронированием авиабилетов и отеля на его имя, а также заказом на пошив нескольких костюмов, которые Томас Маркл должен был носить в течение всей свадебной недели.


Меган Маркл

Ранее Томас Маркл заявлял, что изначально был приглашен на свадьбу дочери, однако не смог на ней присутствовать из-за решения королевской семьи. Дело в том, что незадолго до торжества отец Меган согласился позировать репортерам, которые хотели пошагово снимать его подготовку к свадьбе дочери.


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

В Москве более 7,5 тысячи человек подали заявления на поступление в медколледжи за первые 10 дней приема заявок
В Москве более 7,5 тысячи человек подали заявления на поступление в
В 27 регионах страны формируются школьные трудовые отряды
В 27 регионах страны формируются школьные трудовые отряды
Меган Маркл была расстроена молчанием королевского дворца в разгар ее конфликта с отцом
Меган Маркл была расстроена молчанием королевского дворца в разгар ее
Юбилейный концерт пианиста Дениса Мацуева состоится в парке "Зарядье"
Юбилейный концерт пианиста Дениса Мацуева состоится в парке "Зарядье"
Препятствий для обмена Пола Уилана больше нет — адвокат
Препятствий для обмена Пола Уилана больше нет — адвокат
В ЕП оценили уровень санитарных мер при голосовании в России
В ЕП оценили уровень санитарных мер при голосовании в России
Бабушкины советы: какие вещи нельзя класть на кровать
Бабушкины советы: какие вещи нельзя класть на кровать
В Совфеде прокомментировали данные о связи России с талибами
В Совфеде прокомментировали данные о связи России с талибами
Российские компании испугались последствий господдержки
Российские компании испугались последствий господдержки
В Тамбовской области 87,41% жителей поддержали поправки к Конституции
В Тамбовской области 87,41% жителей поддержали поправки к Конституции
Пригожин оценил положение российских артистов
Пригожин оценил положение российских артистов
Доллар подешевел до 71 рубля
Доллар подешевел до 71 рубля

Топ на сегодня

СБ ООН принял резолюцию о прекращении огня во всем мире из-за пандемии
СБ ООН принял резолюцию о прекращении огня во всем мире из-за пандемии
В Японии начали тестировать на людях вакцину против COVID-19
В Японии начали тестировать на людях вакцину против COVID-19
«Газпром» вернул Польше 1 606 345 733 доллара и 80 центов
«Газпром» вернул Польше 1 606 345 733 доллара и 80 центов
Специфика требований к курсовым и контрольным работам
Специфика требований к курсовым и контрольным работам
Молдавская оппозиция попыталась прорваться в администрацию президента
Молдавская оппозиция попыталась прорваться в администрацию президента

Еще по теме

Меган Маркл наняла адвоката принцесса Дианы для судебного разбирательства с британскими таблоидами
Меган Маркл познакомилась с принцессой Шарлоттой и принцем Джорджем
Меган Маркл беременна
Меган Маркл не разговаривает с отцом после его оскорбительных высказываний в адрес королевы Елизаветы II