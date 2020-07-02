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Мишустин: родители 28 миллионов детей смогут получить выплату

Мишустин: родители 28 миллионов детей смогут получить выплату
Родители 28 миллионов детей могут получить выплату в 10 тысяч рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Хотел бы остановиться на теме президентских выплат на детей. Вчера мы начали перечислять единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей семьям, которые воспитывают детей в возрасте до 16 лет. Всего такую выплату могут получить родители 28 миллионов детей", - сказал он на заседании правительства.

# Россия
По материалам: ria.ru

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