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Мэр Ялты помыл набережную, переодевшись в дворника

Мэр Ялты помыл набережную, переодевшись в дворника

Градоначальник Ялты Иван Имгрунт испытал униформу дворника, переодевшись в спецкостюм и помыв городскую набережную биошампунем. О проделанной работе мэр отчитался на своей странице в социальной сети. Вместе с Имгрунтом в субботнике участвовали другие сотрудники мэрии.

Глава городской администрации Ялты отметил удобство служебного костюма. С его слов, ничто не стесняет движений. Кроме того, Имгрунт считает важным мытье улиц вручную, потому что машины часто допускают огрехи в работе. На основании этого мэр обещал расширить штат городских дворников.

Лента.ру предлагает краткую справку о чиновнике. Он уроженец Караганды 1961 года рождения. Исполняющим обязанности мэра был назначен в 2019 году в начале октября. И уже 1 ноября депутатами горсобрания был избран главой городской администрации.

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По материалам: u-f.ru

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