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Мэр российского города переоделся дворником, чтобы помыть набережную

Мэр российского города переоделся дворником, чтобы помыть набережную

Мэр Ялты Иван Имгрунт переоделся в дворника и принял участие в субботнике на главной улице города, отметив при этом удобство униформы. Своими впечатлениями политик поделился в соцсетях.

К нему для уборки улицы присоединились и другие работники мэрии. В работе чиновники использовали биошампунь.

«Форма удобная и комфортная, особенно для нашего климата, лёгкая, не ограничивает движений. Отмечу необходимость ручной помывки улиц для того, чтобы порядок был идеальным. Машины не всегда справляются с этой задачей», — сказал мэр.

Он также намерен в ближайшее время расширить штат дворников, которые ежедневно будут мыть променадные зоны.

ИА Newstes напоминает, что в Крыму, как и в еще 69 регионах России, накануне официально стартовал курортный сезон. Введенные ранее из-за коронавируса ограничения значительно ослаблены для туристов.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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