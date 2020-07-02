Мэр российского города переоделся дворником, чтобы помыть набережную

Влада Некрасова

Мэр Ялты Иван Имгрунт переоделся в дворника и принял участие в субботнике на главной улице города, отметив при этом удобство униформы. Своими впечатлениями политик поделился в соцсетях.

К нему для уборки улицы присоединились и другие работники мэрии. В работе чиновники использовали биошампунь.

«Форма удобная и комфортная, особенно для нашего климата, лёгкая, не ограничивает движений. Отмечу необходимость ручной помывки улиц для того, чтобы порядок был идеальным. Машины не всегда справляются с этой задачей», — сказал мэр.

Он также намерен в ближайшее время расширить штат дворников, которые ежедневно будут мыть променадные зоны.

ИА Newstes напоминает, что в Крыму, как и в еще 69 регионах России, накануне официально стартовал курортный сезон. Введенные ранее из-за коронавируса ограничения значительно ослаблены для туристов.