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Муниципальным округам определят возможности для получения доходов

Муниципальным округам определят возможности для получения доходов

Бюджетные полномочия и источники доходов для нового вида муниципалитетов — муниципальных округов определят в законе. На следующей неделе Комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления на своём заседании рассмотрит законопроект первого чтения о включении с 2021 года в бюджетную систему Российской Федерации бюджета муниципального округа. 

Напомним, что в  соответствии с законом, принятым в 2019 году, в систему местного самоуправления введён новый вид муниципального образования — муниципальный округ. До 1 января 2025 года установлен переходный период по реализации положений данного закона. Муниципальные округа могут быть образованы в результате наделения городских округов соответствующим статусом, а также вследствие объединения всех поселений, входящих в состав муниципального района, с утратой поселениями и муниципальным районом статуса муниципального образования. Муниципальный округ может состоять не менее чем из трёх населённых пунктов, объединённых общей территорией. Один из авторов данной инициативы депутат Госдумы Виктор Кидяев, ранее пояснял, что де-факто в стране есть многочисленные группы небольших поселений, которые не считаются отдельными муниципальными образованиями. Введение понятия «муниципальный округ», по его мнению, наведёт порядок в этой сфере и позволит без негативных последствий включать поселения в укрупнённые муниципальные образования.  

Новый законопроект устанавливает перечень бюджетных полномочий, доходных источников муниципального округа и определяет подходы к выравниванию его бюджетной обеспеченности по аналогии с бюджетом городского округа.

Также устанавливаются единые нормативы отчислений от федеральных и (или) региональных налогов и сборов, подлежащих зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации, в бюджеты муниципальных округов. Так, в 100-процентном объёме зачисляются налоговые доходы от земельного налога, налога на имущество физических лиц, единого налога на вменённый доход для отдельных видов деятельности, единого сельхозналога. По нормативу 15 процентов зачисляются налоговые доходы от налога на доходы физических лиц.

Помимо этого, документом вводится новый вид местного бюджета — бюджет муниципального округа, элементы бюджетной отчётности об исполнении бюджета муниципального округа.

Положения Бюджетного кодекса согласно законопроекту применяются к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджетов начиная с 2021 года. Поскольку законопроектом муниципальные округа вводятся в бюджетную систему Российской Федерации с 2021 года, то формирование их неналоговых доходов, в том числе за счёт доходов от штрафов, неустоек, пеней и платежей, поступающих от реализации конфискованного имущества, компенсации ущерба, возмещения вреда окружающей среде, должно также осуществляться с 2021 года.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июле.

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По материалам: pnp.ru

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