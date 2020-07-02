На Камчатке рыбак с трудом пережил "встречу" с медведем

Лидия Мартынова

Житель Камчатского края стал жертвой нападения медведя, инцидент произошел вечером первого июля в нижнем течении реки Авача, сообщило краевое Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира.

Как стало известно, мужчина получил серьезные ранения спины, нижних конечностей и рук. Его доставили в Елизовскую районную больницу.





"Из лап хищника рыбака с трудом отбили коллеги", — говорится в сообщении в инстаграме.

Опасного хищника разыскивают и планируют отстрелить. При этом местных жителей призвали воздержаться от посещения указанного места в ближайшее время.