На Камчатке рыбак с трудом пережил "встречу" с медведем

Осторожно, Медведь! Вечером 1 июля в нижнем течении реки Авача, в полутора километрах от кафе «13-й кордон» медведь напал на рыбака. В результате инцидента человек получил серьезные ранения спины, нижних конечностей и рук. Из лап хищника рыбака с трудом отбили коллеги и доставили в Елизовскую районную больницу. Принимаются меры к розыску и отстрелу опасного животного. Просим граждан воздержаться от посещения указанного места в ближайшее время, при нахождении в лесу соблюдать правила безопасности, иметь при себе средства защиты. #Медведь #Нападение #Авача #Госохотнадзор #охотнадзор #Камчатка #камчатскийкрай