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На Камчатке рыбак с трудом пережил "встречу" с медведем

На Камчатке рыбак с трудом пережил "встречу" с медведем
Житель Камчатского края стал жертвой нападения медведя, инцидент произошел вечером первого июля в нижнем течении реки Авача, сообщило краевое Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира.
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Осторожно, Медведь! Вечером 1 июля в нижнем течении реки Авача, в полутора километрах от кафе «13-й кордон» медведь напал на рыбака. В результате инцидента человек получил серьезные ранения спины, нижних конечностей и рук. Из лап хищника рыбака с трудом отбили коллеги и доставили в Елизовскую районную больницу. Принимаются меры к розыску и отстрелу опасного животного. Просим граждан воздержаться от посещения указанного места в ближайшее время, при нахождении в лесу соблюдать правила безопасности, иметь при себе средства защиты. #Медведь #Нападение #Авача #Госохотнадзор #охотнадзор #Камчатка #камчатскийкрай

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Как стало известно, мужчина получил серьезные ранения спины, нижних конечностей и рук. Его доставили в Елизовскую районную больницу.


"Из лап хищника рыбака с трудом отбили коллеги", — говорится в сообщении в инстаграме.

Опасного хищника разыскивают и планируют отстрелить. При этом местных жителей призвали воздержаться от посещения указанного места в ближайшее время.

# Россия
По материалам: ria.ru

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