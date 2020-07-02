На Камчатке рыбак с трудом пережил "встречу" с медведем
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Осторожно, Медведь! Вечером 1 июля в нижнем течении реки Авача, в полутора километрах от кафе «13-й кордон» медведь напал на рыбака. В результате инцидента человек получил серьезные ранения спины, нижних конечностей и рук. Из лап хищника рыбака с трудом отбили коллеги и доставили в Елизовскую районную больницу. Принимаются меры к розыску и отстрелу опасного животного. Просим граждан воздержаться от посещения указанного места в ближайшее время, при нахождении в лесу соблюдать правила безопасности, иметь при себе средства защиты. #Медведь #Нападение #Авача #Госохотнадзор #охотнадзор #Камчатка #камчатскийкрай
Как стало известно, мужчина получил серьезные ранения спины, нижних конечностей и рук. Его доставили в Елизовскую районную больницу.
"Из лап хищника рыбака с трудом отбили коллеги", — говорится в сообщении в инстаграме.
Опасного хищника разыскивают и планируют отстрелить. При этом местных жителей призвали воздержаться от посещения указанного места в ближайшее время.