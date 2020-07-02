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На Камчатке рыбак с трудом выжил в схватке с медведем

На Камчатке рыбак с трудом выжил в схватке с медведем

Медведь напал на жителя Камчатского края, который рыбачил на реке Авача. Мужчина попал в больницу с тяжелыми травмами.

"1 июля в нижнем течении реки Авача, в 1,5 км от кафе "13-й кордон" медведь напал на рыбака. В результате инцидента рыбак получил серьезные ранения спины, нижних конечностей и рук. Из лап хищника его с трудом отбили коллеги и доставили в Елизовскую районную больницу", - говорится в сообщении регионального Агентства лесного хозяйства и животного мира.

В настоящее время ведутся поиски медведя. Местных жителей охотоведы просят пока воздержаться от посещения указанного места в ближайшее время, "при нахождении в лесу - соблюдать правила безопасности, иметь при себе средства защиты".

Ранее фотоловушка запечатлела драку двух медведей на границе Китая и России.

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По материалам: uposters.ru

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